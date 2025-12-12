Llegó la temporada de vacaciones y la oferta turística en Colombia es muy amplia. Para quienes buscan destinos de mar, pero a la vez espacios tranquilos para disfrutar de días de descanso, las opciones son variadas.

Según el portal oficial de turismo Colombia Travel, el país cuenta con 2.900 kilómetros de costa, de los cuales 1.600 kilómetros están sobre el mar Caribe y 1.300 kilómetros sobre el océano Pacífico, lo que genera un abanico de posibilidades.

Dado que la temporada alta genera mucha demanda de las playas colombianas, hay algunas de ellas escondidas y alejadas de la multitud y que son ideales para pasar unos días de vacaciones tranquilos. Estas son tres de esas opciones.

Tolú y Coveñas, en Sucre

Ubicadas en el Golfo de Morrosquillo, las playas de Tolú y Coveñas son imperdibles. Tienen una distancia de unos 20 kilómetros entre unas y otras y por ello realizar una travesía por estos lugares es casi un requisito para todos los viajeros que quieren vivir una experiencia diferente y tranquila.

Las playas de Coveñas son imperdibles para conocer en el Golfo de Morrosquillo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Se les conoce como “Balneario de las playas de platas sombreadas”, debido a sus aguas cristalinas poco profundas y las palmeras que se aprecian a su alrededor. Son una buena opción para pasar días de descanso en familia y con niños. Allí es posible realizar varias actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Capurganá, un destino paradisíaco

Esta es considerada una de las playas escondidas de Colombia, más lindas y paradisíacas. Allí solo se puede acceder por vía marítima o aérea desde la ciudad de Medellín. El portal oficial Colombia Travel indica que se trata de un tesoro incrustado entre una bahía y una densa selva húmeda tropical, un destino ideal para pasar unos días relajados y de pleno descanso.

En este lugar los turistas pueden realizar varios planes, entre ellos, hacer una excursión a la playa virgen más importante de la zona: La Caleta, en donde se puede practicar buceo y snorkeling para admirar los corales.

Capurganá es uno de los lugares imperdibles para visitar en Chocó y disfrutar de sus lindas playas. | Foto: Getty Images

Otra actividad es realizar una caminata ecológica a la reserva natural El Cielo. En este espacio natural se aprecian especies como loros, monos aulladores y tucanes. Además, se pasa por cascadas y riachuelos hasta llegar a una piscina natural.

Tintipán, un destino de lindos paisajes

Esta isla se encuentra en el Archipiélago de San Bernardo y hace parte del Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario, un santuario submarino en el que conviven ecosistemas como arrecifes coralinos, humedales, manglares, litorales rocosos, pastos marinos y blancas playas.