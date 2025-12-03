Las paradisíacas playas de arena blanca en La Guajira, ideales para pasar unos días de descanso

La Guajira es uno de los destinos soñados para muchas personas. Es un lugar que combina paisajes desérticos con playas vírgenes y muestra una rica herencia cultural, pues es hogar de una de las comunidades indígenas más emblemáticas de Colombia: los Wayúu.

Este es un territorio que una experiencia auténtica para los viajeros que buscan explorar la vida en el desierto y descubrir los misterios de un paisaje fascinante. Allí se encuentran lugares imperdibles como el Parque Nacional Natural de Macuira, el Cabo de La Vela y las Dunas de Taroa.

Además, es un departamento con una amplia oferta de playas que vale la pena conocer. En la larga lista se encuentran las de Mayapo, que son perfectas para quienes buscan tranquilidad, lindos paisajes y un ambiente alejado del turismo masivo.

Este es considerado un destino paradisíaco, que se caracteriza por su arena blanca y sus aguas cristalinas, convirtiéndose en un verdadero refugio natural. Es el lugar perfecto para quienes desean alejarse del bullicio urbano y sumergirse en un entorno sereno y relajante, ya sea en pareja o con la familia.

En las playas de Mayapo se pueden realizar diversas actividades acuáticas. | Foto: Getty Images

El portal oficial de turismo Colombia Travel asegura que estas playas están consideradas entre las más hermosas de Colombia, gracias a que allí es posible apreciar bellos paisajes y lo mejor es que no están excesivamente desarrolladas, lo que les otorga un encanto particular. Esto hace de Mayapo un destino ideal para quienes buscan una experiencia genuina y un contacto más cercano con la naturaleza.

Aguas color turquesa

Uno de sus principales encantos es la transparencia de sus aguas, con un tono azul turquesa que no solo atrae la vista, sino que invita a sumergirse, ya sea para nadar o simplemente para disfrutar de la calma y el suave vaivén de sus olas.

Gracias a su ambiente tranquilo y alejado del bullicio, Mayapo es el lugar perfecto para relajarse y desconectar, así que pasar unos días de vacaciones en este lugar resultaría una buena opción.

Las playas de Mayapo son un buen lugar para descansar y desconectarse del día a día. | Foto: Getty Images

Entre las actividades más destacadas para realizar en este destino se encuentran nadar en sus aguas cristalinas, practicar kitesurf aprovechando los vientos constantes, o simplemente pasar un día relajado tomando el sol.