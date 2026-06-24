Plantean al presidente electo, Abelardo De La Espriella, agenda para fortalecer el turismo en Colombia

La Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) felicitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y le manifestó su disposición para trabajar por el desarrollo del sector turístico de Colombia.

“El turismo ha dejado de ser una actividad complementaria para consolidarse como un motor estratégico nacional; muestra de ello es que en 2025 generó un histórico ingreso de USD 11.418 millones en divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros, superando las exportaciones tradicionales como el carbón y el café, y alcanzando casi el 90 % de las exportaciones de petróleo y sus derivados. En este nuevo periodo que inicia, el gran reto que hemos planteado para el nuevo gobierno consistirá en gestionar este crecimiento sostenido para traducirlo en valor agregado, empleo de calidad y desarrollo real para las regiones”, expresó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

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La organización presentó al gobierno electo los tres ejes fundamentales para potenciar el sector.

“El primero de ellos consiste en consolidar al turismo como una política de Estado, mediante la construcción de un plan integral de seguridad en destinos y corredores turísticos, el fortalecimiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) para combatir la informalidad y la reestructuración del Viceministerio de Turismo”, señaló Anato.

El sector generó en 2025 un histórico ingreso de USD $11.418 millones en divisas por concepto de viajes. Foto: Getty Images

Y agregó: “En segundo lugar, la competitividad y productividad para el fortalecimiento del talento humano, la creación de un Observatorio Nacional de Sostenibilidad y Capacidad de Carga Turística, y la implementación de incentivos tributarios. Y, por último, infraestructura y conectividad, ya que es prioritario acelerar la expansión tecnológica y física de los principales aeropuertos del país, promover la conectividad digital y universal en destinos emergentes y velar por la transparencia y estabilidad financiera de las empresas de transporte aéreo y terrestre”.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en sinergia con el nuevo Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella, bajo la convicción de que el turismo debe consolidarse como una política de Estado que trascienda gobiernos y fortalezca la reputación de Colombia ante el mundo”, concluyó la dirigente gremial.

Fuerte incremento del gasto de los turistas extranjeros en Colombia

Un crecimiento del 10,8 % registró el gasto de los visitantes extranjeros en el país frente a 2024, según la actualización de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) del Dane, con análisis de ProColombia.

Colombia recibió en 2025 un gasto de USD 13.498 millones por parte de los turistas internacionales. “Esta cifra, conocida técnicamente como ‘gasto del turismo receptor’, representa el dinero que los viajeros internacionales gastaron en Colombia en transporte, alojamiento, alimentación y otros servicios durante su estadía, y equivale al 69,8 % de todo el gasto turístico registrado en el país el año pasado. El sector también se consolidó como generador de empleo, con cerca de un millón de personas ocupadas en actividades turísticas”, señaló ProColombia.

“Estas cifras del Dane confirman que el turismo internacional se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana. El crecimiento del gasto de los visitantes extranjeros, del valor agregado y, especialmente, de la generación de empleo, refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a Colombia como un destino atractivo, seguro y diverso ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.