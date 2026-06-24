Los países de Europa que ofrecen dinero, vivienda y otros beneficios para ganar habitantes

Mientras en muchas ciudades del mundo el crecimiento de la población representa un reto para los gobiernos, varias zonas de Europa enfrentan el escenario contrario.

El municipio vallecaucano que enamora con sus paisajes cafeteros y sus fuentes de agua cristalina

El envejecimiento de sus habitantes y la migración hacia las grandes capitales han dejado pueblos cada vez más vacíos, obligando a las autoridades a buscar alternativas para evitar su desaparición.

Una de las estrategias que más ha llamado la atención consiste en ofrecer ayudas económicas a quienes estén dispuestos a instalarse en estas comunidades. Los programas incluyen subsidios para vivienda, recursos para emprender e incluso dinero destinado a cubrir parte de los gastos de traslado, aunque todos exigen cumplir condiciones específicas.

Italia apuesta por nuevos emprendedores

Uno de los casos más conocidos es el de Calabria, en el sur de Italia. Allí, algunas localidades con menos de 2.000 habitantes ofrecen incentivos que pueden alcanzar los 30.000 euros para personas menores de 40 años que decidan mudarse y abrir un negocio que contribuya a dinamizar la economía local.

Además de establecer su residencia, los beneficiarios deben cumplir con los requisitos fijados por las autoridades municipales para acceder al programa.

Suiza busca revitalizar un pequeño pueblo alpino

En el municipio de Albinen, ubicado en los Alpes suizos, las autoridades también impulsan un plan para atraer nuevos habitantes.

Los adultos pueden recibir cerca de 28.000 dólares, mientras que las familias obtienen un incentivo adicional por cada hijo. A cambio, quienes sean seleccionados deben adquirir una vivienda y comprometerse a vivir allí durante al menos diez años.

España fortalece sus municipios rurales

La pérdida de población también afecta a diferentes regiones españolas. Por ello, algunos municipios han puesto en marcha programas que incluyen ayudas para vivienda, incentivos para emprendedores y facilidades para quienes deseen establecerse en zonas rurales donde cada vez nacen menos personas y aumenta la edad promedio de sus habitantes.

Aunque las condiciones cambian según la comunidad autónoma o el municipio, el objetivo es el mismo: recuperar población y reactivar la economía local.

El municipio de Cundinamarca a una hora de Bogotá donde sirven el mejor pan caliente; la panadería tiene 110 años

Irlanda incentiva la recuperación de viviendas

Otro ejemplo es Irlanda, que promueve la llegada de nuevos residentes a varias de sus islas mediante subvenciones para comprar y restaurar viviendas desocupadas.

Dependiendo del inmueble y de las condiciones del programa, las ayudas pueden llegar hasta los 84.000 euros, siempre que la propiedad sea destinada como residencia habitual y se cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno.

Antes de hacer las maletas

Aunque estos programas han despertado el interés de miles de personas alrededor del mundo, no se trata de dinero entregado sin condiciones.

Cada iniciativa tiene requisitos relacionados con la edad, el tiempo mínimo de permanencia, la compra o remodelación de una vivienda y, en algunos casos, la creación de empresas o el desarrollo de actividades económicas.

Por esa razón, quienes estén interesados en postularse deben consultar la información oficial de cada país o municipio para verificar las convocatorias vigentes, los documentos exigidos y las condiciones de acceso antes de iniciar un proceso de migración.