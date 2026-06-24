El municipio de Boyacá donde se celebra una de las fiestas más antiguas del departamento

Boyacá es uno de los departamentos más acogedores de Colombia y sus más de 120 municipios se caracterizan por celebrar fiestas que forman parte fundamental de su identidad cultural, histórica y religiosa.

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Muchas de estas celebraciones tienen origen en tradiciones heredadas de las comunidades indígenas, la época colonial y la fe católica, por lo que constituyen espacios para preservar costumbres, fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

Estos eventos no solo promueven la cultura local, sino que también atraen visitantes, impulsan el turismo y generan beneficios económicos para las comunidades. Una de las celebraciones más antiguas es la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que se lleva a cabo julio en el municipio de Chiquinquirá.

Se dice que en este municipio tuvo lugar la primera de sus manifestaciones milagrosas. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que fue proclamada por el Papa Pío VII, en 1829, como Patrona de Colombia otorgándole su propia fiesta litúrgica.

Basílica Menor de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Foto: Cortesía: Plataforma VisitBogotá / API

Recientemente, el gobierno sancionó la ley 2578 de 2026 que declara “fiesta nacional” el 9 de julio, día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

El texto de la mencionada norma indica que el objetivo es también rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, al cumplirse 440 años del milagro de la renovación de la imagen de la Virgen, ocurrido el 26 de diciembre de 1586.

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¿Qué planes de pueden hacer en Chiquinquirá?

A este destino se le conoce como la “Ciudad Mariana” y la “Capital Religiosa de Colombia”, y se ha consolidado como uno de los destinos espirituales, históricos y culturales más representativos del departamento de Boyacá.

Entre los atractivos turísticos más representativos se encuentran la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, el Templo de la Renovación, el Museo Mariano, la Plaza de la Libertad, el Parque Julio Flórez, el histórico Puente de la Balsa y el Parque Forestal Juan Pablo II.

Chiquinquirá es uno de los municipios con mayor vocación católica de Colombia. Foto: Getty Images

De acuerdo con Situr, además de su relevancia religiosa, esta población es reconocida por su tradición cultural, artística y literaria. La ciudad fue cuna de destacados escritores, escultores y poetas, motivo por el cual también es llamada la Atenas Boyacense.

Los espacios que exhibe Chiquinquirá para los visitantes, combinan patrimonio histórico, arquitectura colonial, arte religioso y naturaleza, convirtiéndola en un destino ideal para quienes disfrutan del turismo cultural y religioso.

Se dice que visitar esta ciudad es adentrarse en un territorio donde estas temáticas se encuentran en cada calle, templo y plaza. La ciudad recibe cada año miles de peregrinos y turistas que buscan vivir una experiencia diferente en uno de los destinos más emblemáticos de Boyacá.