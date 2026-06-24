Relatos del Camino: los tesoros escondidos en Santa Cruz de Mompox, un pueblo detenido en el tiempo

Tiene una cualidad magnética, capaz de atraer hasta al viajero más desinteresado y seducirlo con una improvisada melodía de jazz, una delicada pieza de filigrana o, simplemente, con esa privilegiada vista del río Magdalena, un afluente poderoso para la economía y la cultura local, y al que tantos poetas, escritores y cantantes han rendido tributo. Santa Cruz de Mompox, ese pueblo mágico al sur de Bolívar que parece detenido en el tiempo.

“Mompox se describiría en una sola palabra: mágico”, afirmó María Herrera, guía local del territorio. “Su nombre viene del cacique Mompoj. Fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y tenemos el privilegio de estar al lado de un brazo del río Magdalena. Toda su historia, toda su cultura, se conecta a través del río”, agregó.

Mompox: el fascinante pueblo a orillas del Magdalena que cautiva al mundo: “Está lleno de personajes entrañables”

Hasta este pueblo de la depresión momposina llegó Camilo Medina, de Relatos del Camino, en su acostumbrada bicicleta para conocer un poco de las bellezas patrimoniales, culturales y turísticas que conserva y que hoy incrementan el número de visitantes nacionales y extranjeros.

“Muchos de los viajeros vienen a conocer la otra cara de Colombia, una un poco más natural”, relató Medina. “Mompox aparece lentamente sobre el agua como un municipio donde el tiempo transcurre un poco más lento y la historia navega por el río. La Ciénaga de Bolívar es un gran ejemplo”, detalló.

Por ese brazo del Magdalena hoy navegan los lujosos cruceros de AmaWaterways y atracan en la Albarrada, el malecón de Mompox, conectando a varias poblaciones de Bolívar y convirtiendo al pueblo en escenario de encuentro, cultura e historia. Ya en tierra firme, los planes se antojan infinitos.

“Recorrer Mompox en bicicleta permite conocer la esencia del pueblo. Las iglesias aparecen entre las casas coloniales. Los balcones antiguos y las fachadas conservan la memoria de otros tiempos”, contó Medina.

A la belleza arquitectónica se suman actividades como la filigrana momposina, el queso de capa o la producción de vinos artesanales con frutales locales que, además de ser una fuente económica para los momposinos, cautivan a varios de los visitantes.

Y qué decir de Don Abundio y sus traviesos, que son como el alma musical de Mompox. Cantando ‘Boga, boga, por el río Magdalena’, sus legendarias voces, acompañadas de cantos, tamboras y flautas de millo, mantienen viva la tradición y amenizan las festividades de la región.

Así lo define el mismo Don Abundio: “Nosotros nos dedicamos a la música tradicional como la música del río: el chandé, la tambora, el berroche y la guacherna. Para Mompox representa alegría, porque por medio de las canciones, las personas “compactan” sus quehaceres ancestrales”. Y finalizó: “Por eso seguiremos trabajando con la música: para hacer legados”.