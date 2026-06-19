Mejor Colombia Especiales Multimedia
Preconteo y escrutinio no son lo mismo. Estas son sus principales diferencias
Ambas etapas son vitales para la jornada electoral. Sus funciones son distintas, pero el propósito es el mismo: garantizar la legitimidad y transparencia de los resultados.
19 de junio de 2026 a las 4:03 p. m.
El día de las elecciones millones de ciudadanos siguen de cerca los resultados que divulga la Registraduría una vez se cierran las mesas de votación. Los datos que se van anunciando a través de los medios de comunicación corresponden al preconteo, un mecanismo de carácter informativo que busca mostrar una proyección en tiempo real de la jornada electoral.
Los resultados definitivos sólo se conocen después del escrutinio, un proceso realizado por jueces y notarios que verifican los documentos electorales, resuelven reclamaciones y corrigen posibles inconsistencias antes de declarar oficialmente a los ganadores.
Estas son las principales diferencias entre dos etapas fundamentales para la transparencia y la confianza en las elecciones: