Así se vivirá la Feria del Oriente Colombiano en Duitama

La Cámara de Comercio de Duitama será sede de la décima quinta versión de la Feria del Oriente Colombiano, que se realizará del 26 al 29 de junio y reunirá a más de 170 expositores de diferentes regiones del país. El evento busca promover espacios de emprendimiento, innovación, negocios y cultura, con el propósito de impulsar el desarrollo regional y generar oportunidades para empresarios, emprendedores y visitantes.

La feria se desarrollará como un escenario para la exhibición de productos y servicios de diversos sectores económicos, así como para el intercambio de experiencias y la creación de alianzas estratégicas entre actores empresariales. De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca fortalecer el tejido empresarial y visibilizar el potencial productivo y creativo de expositores provenientes de departamentos como Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima y otras zonas del país.

Durante los cuatro días de programación, miles de asistentes podrán recorrer una muestra que incluirá sectores como moda, artesanía, joyería, agroindustria, alimentos y bebidas, maquinaria para confección y panadería, vehículos, construcción, diseño, publicidad y servicios empresariales, entre otros.

La Feria del Oriente Colombiano se ha consolidado como un espacio de encuentro para diferentes sectores productivos de la región. Foto: Suministrada - API

La agenda también contempla espacios de relacionamiento empresarial, actividades comerciales y escenarios para el intercambio de conocimientos. Con el lema “Conecta, inspira y potencia”, la feria busca facilitar la creación de alianzas, fortalecer encadenamientos productivos y promover el acceso a nuevos mercados para los participantes.

Además del componente empresarial, el evento incluirá actividades culturales y de entretenimiento dirigidas a diferentes públicos. La programación contempla exhibiciones de harlistas, presentaciones de bandas de marcha, espectáculos artísticos, muestras de danza, conciertos, pasarelas de moda y espacios de networking empresarial.

Según los organizadores, la feria también busca dar a conocer proyectos emergentes y experiencias relacionadas con el emprendimiento y la innovación, destacando iniciativas que aportan al desarrollo económico y social de la región.

“Desde la Alcaldía de Duitama, de la mano de la Cámara de Comercio de la ciudad, nos interesa mucho impulsar estos eventos, que más allá de ser un acontecimiento ferial, representa una oportunidad para muchos emprendedores y empresarios y de esta manera reconocer el valor de quienes, mediante el emprendimiento y la innovación, contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de nuestros territorios”, afirmó Andrea González Jarro, secretaria de Industria, Comercio y Turismo de Duitama.

El evento incluirá actividades culturales y de entretenimiento dirigidas a diferentes públicos. Foto: Suministrada - API

A lo largo de sus quince versiones, la Feria del Oriente Colombiano se ha consolidado como un espacio de encuentro para diferentes sectores productivos de la región. La iniciativa ha servido como plataforma para promover la competitividad, fortalecer la identidad cultural y generar oportunidades de crecimiento para empresarios y emprendedores.

Para esta edición, Duitama espera recibir a más de 30.000 visitantes provenientes de distintas regiones del país. Los asistentes podrán conocer la oferta empresarial y cultural concentrada en un solo lugar, en una programación orientada a promover el intercambio comercial, la innovación y el reconocimiento del potencial productivo del Oriente Colombiano.