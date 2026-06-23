Quindío: seis décadas de historia y una apuesta por el futuro

Sesenta años después de su creación, el Quindío vive un momento que trasciende la conmemoración histórica. Este aniversario representa una oportunidad para evaluar como arquitecto del cambio el camino recorrido y, sobre todo, para reflexionar sobre las decisiones que definirán el futuro de un departamento que ha sabido transformarse sin perder su esencia.

Desde 1966, el Quindío ha construido una identidad basada en el trabajo, la resiliencia y el arraigo de su gente. Hoy, con cerca de 600.000 habitantes y una ubicación estratégica en el corazón de Colombia, el departamento se ha consolidado como un territorio que avanza hacia la innovación, el turismo, la conectividad y la sostenibilidad.

El turismo es, sin duda, una de nuestras mayores fortalezas, el reconocimiento internacional del Paisaje Cultural Cafetero, la riqueza natural de nuestros municipios y la calidad de nuestra gente y su oferta turística han convertido al Quindío en un referente nacional, en donde se continúa trabajando en seguir aportando al departamento con sus dos centros experienciales artesanales del café, en los municipios de Circasia y Calarcá.

En esa dirección avanzan proyectos de infraestructura, salud, deporte, ordenamiento territorial y turismo, un ejemplo de ellos son los miradores turísticos concebidos no sólo como espacios de contemplación, sino como puntos de desarrollo económico y promoción territorial. Estas iniciativas permiten exaltar la riqueza paisajística del departamento, diversificar la oferta turística y generar nuevas oportunidades para emprendedores, comerciantes y habitantes de las zonas de influencia.

La transformación digital también ocupa un lugar prioritario dentro de nuestra visión de desarrollo. La implementación de pantallas en la entrada de los 12 municipios responde a la necesidad de acercar la tecnología a los ciudadanos, fortalecer los procesos de comunicación y facilitar el acceso a la información. En una economía cada vez más basada en el conocimiento, la conectividad es un factor determinante para la competitividad y la inclusión.

Al mismo tiempo, el Quindío debe prepararse para responder a las dinámicas de crecimiento que marcarán las próximas décadas. Por ello, la ejecución del proyecto de la vía Tarapacá – Aeropuerto el Edén, constituye una apuesta estratégica para el desarrollo territorial, orientada a generar nuevas oportunidades económicas y a consolidar una visión de expansión ordenada y sostenible para los municipios cordilleranos además de Caicedonia y Sevilla en el Valle del Cauca.

Esa misma perspectiva se refleja en la ejecución del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Edén. La conectividad aérea es fundamental para fortalecer el turismo, atraer inversión y ampliar las posibilidades de desarrollo regional, preparando al Quindío para un futuro en el que la movilidad y la integración con otros mercados sean cada vez más importantes.

Estas iniciativas encuentran un punto de partida en el proceso Horizonte Quindío, Prospectiva 2050, un ejercicio que busca construir una visión sobre el departamento que queremos para las próximas generaciones. Hablar del futuro es hablar de sostenibilidad ambiental, innovación, educación, competitividad y calidad de vida. Es entender que los territorios exitosos son aquellos que planifican con anticipación y toman decisiones estratégicas en el presente.

Los 60 años del Quindío nos invitan a sentir orgullo por lo alcanzado, pero también a asumir con responsabilidad los desafíos que tenemos por delante. El mejor homenaje que podemos rendir a quienes construyeron este departamento es seguir trabajando por un territorio más competitivo, conectado, innovador y sostenible.

La historia nos dio identidad. El presente nos exige resultados y el futuro nos demanda visión. Esa es la tarea que tenemos por y para la gente, un compromiso que debemos asumir para que, dentro de varias décadas, el Quindío siga siendo ejemplo de progreso, bienestar y desarrollo para Colombia.