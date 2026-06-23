Turismo por Colombia: lugares y experiencias en los ojos del mundo

En 2025 Colombia recibió cerca de seis millones de visitantes no residentes, de los cuales 4,7 millones llegaron desde el extranjero. Esa cifra, sin embargo, no explica por completo el giro que ha dado la imagen del país en el exterior. Quienes hoy deciden cruzar el Atlántico o el Pacífico para conocerlo no llegan motivados únicamente por una campaña institucional. También porque alguien, en un video de TikTok o un carrete de Instagram, les mostró un páramo, un plato de sancocho o una calle de Cartagena que no esperaban encontrar.

El comportamiento de los últimos cinco años respalda ese cambio de percepción. Entre 2021 y 2025 la llegada de extranjeros no residentes creció a un ritmo promedio anual de 35,3 %, pasando de 1,4 millones a 4,7 millones de visitantes, respectivamente.

Hoy Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, con 25,4 % de participación, seguido por México, Ecuador, Perú y Venezuela. Brasil, en cambio, fue el mercado que más creció en 2025, con un aumento de 24,9 % frente al año anterior.

Entre enero y abril de 2026 llegaron al país 1,52 millones de extranjeros no residentes, un crecimiento de 2,2 % frente al mismo periodo de 2025, según cifras de Procolombia. El dato cobra relevancia en un contexto regional adverso. De acuerdo con el Barómetro Mundial de ONU Turismo, Sudamérica registra una contracción cercana al 1 %. Aun así, Colombia logra sostener su crecimiento.

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Procolombia identificó ese fenómeno y lo convirtió en estrategia. Desde la Vicepresidencia de Turismo de la entidad explicaron que “las redes sociales se han consolidado como una herramienta importante para la promoción turística de Colombia, ya que permiten conectar de manera directa con viajeros potenciales en mercados internacionales”.

La cuenta oficial @colombia.travel, con más de 356 mil seguidores en Instagram, funciona actualmente como vitrina permanente de seis regiones turísticas con identidades propias, desde el Caribe hasta la Amazonia y la Orinoquia.

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En lo que va de 2026 la organización ha desarrollado 13 acciones con creadores de contenido en países como Canadá, Brasil, España y Alemania, que involucraron a 11 influenciadores y generaron 74 piezas con 59 millones de vistas y más de 300 mil comentarios. El propósito, señalaron desde ProColombia, no fue solo mostrar paisajes sino construir un deseo emocional por el país antes de que el viajero lo visite.

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La transformación coincide con la forma en que Colombia se percibe en el exterior. “Nuestro país pasó de ser percibido como un destino con atractivos puntuales a consolidarse como un destino de múltiples experiencias”, puntualizaron desde la Vicepresidencia de Turismo. Una evolución que se confirma en las historias de estos tres extranjeros que, sin proponérselo del todo, terminaron convirtiéndose en embajadores del país. ¿Qué encontraron que los atrapó?

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La italiana que no planeó quedarse

Giulia Goes Nomad llegó a Colombia por una decisión logística, no por convicción turística. En 2022, atrapada por las restricciones de visado en México, buscó el vuelo más barato para salir del país antes de que venciera su permiso. Medellín resultó más cálido que Bogotá y esa diferencia de temperatura terminó definiendo cuatro años de su vida. “Yo, la verdad, no decidí viajar a Colombia, solo sucedió”, cuenta la creadora italiana, hoy radicada en República Dominicana tras dejar el país hace tres semanas.

Su recorrido incluyó Antioquia, el Eje Cafetero, la costa Caribe y San Andrés, pero el episodio que más la marcó ocurrió en Capurganá, donde vivió mes y medio en un pequeño hotel casi vacío. Allí fue testigo del tránsito migratorio hacia el Darién. “Había gente hasta de China, de India: eso fue algo que me sorprendió, porque es una realidad muy distinta de la que uno puede vivir en Europa”, relató.

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Giulia documenta hoy ese contraste para una audiencia italiana que aún asocia a Colombia con el narcotráfico y las series de Netflix. Sus videos sobre el viaje de tres semanas que hizo con su madre por el país generaron buena parte del interés de sus seguidores. Aun así, reconoce que el boom turístico tiene un costo: “Los precios en Medellín ya no son los de hace cuatro años”.

En Instagram, donde se presenta como “Vita Nomade” ante cerca de 10 mil seguidores, su contenido combina el formato de viajera digital con videos en los que muestra a su madre probando distintas comidas colombianas como el arroz con huevo o el chocolate con almojábana y queso. Giulia, además, lleva la batuta de su proyecto más reciente: una guía escrita en italiano sobre Colombia, pensada para sus compatriotas que le escriben antes de viajar.

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Un suizo sin miedos

Michael Gerber, conocido como El Suizo Latino, llegó a Colombia en 2019 con un plan de tres meses para aprender español. La pandemia lo dejó varado y, seis años después, sigue radicado en Ibagué. Antes de pisar el país, admite, cargaba el mismo temor que hoy combate en sus redes: pensaba que caminar por la calle con el celular en la mano terminaría en un robo.

La desconfianza se desmontó el primer día, cuando olvidó su billetera en una mesa de un parque en Medellín. Media hora después, un hombre se la había guardado intacta. “Volví y había un señor que guardó mi billetera: fue mi primera impresión de los colombianos, una impresión muy positiva”, recordó.

La anécdota se convirtió en la semilla de un formato que hoy repite en sus videos, apelando a la comparación con su país de origen: “Imagínate vivir en Suiza y perderte esto”.

Con seis años recorriendo el territorio, Michael dice haber visitado 20 departamentos, aunque sus lugares favoritos escapan al circuito convencional: Murillo y Toche, en el Tolima, donde encontró frailejones y la mayor concentración de palmas de cera del mundo. Paisajes de otro planeta.

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Más allá de los videos de viaje, Michael, que en Instagram suma ya 78.700 seguidores, se hizo conocido en 2024 por defender públicamente a Colombia. Respondió en TikTok a comentarios que comparaban al país con Venezuela en un video que se volvió viral y fue replicado por distintos medios de comunicación.

Para un itinerario corto, recomienda combinar Bogotá, Ibagué, el Eje Cafetero, Medellín y Santa Marta, aunque insiste en que la oferta cambia según el gusto de cada viajero.

España presente

Silvia Rodríguez, personal shopper y creadora digital detrás de El Blog de Silvia —especializada en moda, belleza, lifestyle y viajes que son los temas sobre los que publica y con los que despierta el interés general en Instagram, en donde ya suma 252.000 seguidores—, llegó a Colombia por los relatos de su marido, quien trabajó varios años en el país.

La gastronomía fue lo primero que la conquistó: en Bogotá visitó el restaurante Leo, que describe como un espectáculo, y en Cali encontró una escena culinaria que no dejaba de superarse plato tras plato.

Su sorpresa mayor no llegó por la mesa sino por las vitrinas: “El nivel tan alto en moda es algo que no me esperaba en un país de Latinoamérica”, afirmó, refiriéndose a diseñadores colombianos y ropa con presencia internacional, algunos con tienda propia en España.

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Esta experiencia la motivó a producir en Colombia su propia línea de trajes de baño, bajo la marca Pintini, con colecciones que apuestan por looks monocolor que “formen parte del fondo de armario de mujeres activas, dinámicas e independientes”, detallaron desde la marca.

Cartagena y sus islas ocupan un lugar central en su relato, con una facilidad para moverse entre la ciudad y los beach clubs cercanos que destaca especialmente. En Cali, la lección fue de cuerpo: una clase de salsa en la que admite no logró bailar con soltura.

Para un primer viaje, Silvia recomienda combinar justamente esas dos ciudades con una agenda gastronómica en Bogotá, y cerrar con una parada obligada: “Yo creo que el Andrés Carne de Res es una visita super obligada si vas a Colombia”.

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