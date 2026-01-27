Turismo

La cascada santandereana que todo turista debería conocer: un bello lugar para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza

Este es uno de los destinos naturales más llamativos de este departamento.

Redacción Turismo
27 de enero de 2026, 3:15 p. m.
Esta cascada es uno de los grandes atractivos de Santander.
Esta cascada es uno de los grandes atractivos de Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Gámbita/API.

Colombia tiene diversidad de lugares turísticos ideales para realizar planes de naturaleza y en el departamento de Santander las opciones abundan. Este es un territorio con una gran riqueza paisajística, donde no solo pueden apreciarse atractivos como el Cañón del Chicamocha, sino que también hay cascadas, ríos y cuevas que hacen que esta región del país sea ideal para el ecoturismo y la aventura, con actividades como rafting, parapente, espeleología y senderismo.

Santander alberga 87 municipios y uno de ellos es Gámbita, un destino ideal para explorar, descansar y conectarse con la historia, la cultura y las tradiciones santandereanas.

Uno de sus mayores atractivos es su gran riqueza natural, la cual no solo embellece el territorio, sino que también lo convierte en un escenario perfecto para la práctica de deportes de aventura y actividades al aire libre.

Senderismo
El senderismo es una de las actividades para realizar en la cascada La Humeadora, en Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Se caracteriza por ser un destino turístico integral, especialmente para los amantes de las cascadas y los paisajes naturales. Entre sus múltiples atractivos se destacan El Manto de la Virgen y La Humeadora, lindas caídas de agua que cautivan a los visitantes por su belleza y fuerza natural, dejando una experiencia inolvidable para quienes las descubren.

Precisamente, La Humeadora es uno de los sitios más llamativos. Información de la Alcaldía Municipal indica que este es un lugar de particular belleza, que se caracteriza por dos bellas caídas de agua de color rojizo que, al golpear con las rocas, levantan una espesa cortina de humo, de donde deriva su nombre. La pigmentación de la corriente se debe al color que recoge de los extensos robledales que crecen en su cuenca.

El pueblo de Santander que cautiva con sus pozos, balnearios y paisajes que parecen sacados de un cuento

Este es un escenario perfecto para el turismo de aventura y el ecoturismo, ideal para quienes disfrutan de planes tranquilos y las actividades al aire libre. Los visitantes tienen la oportunidad de recorrer la parte posterior de su majestuosa caída de agua y lanzarse a pozos naturales. Además, en su entorno los turistas tienen la posibilidad de realizar caminatas ecológicas que permiten disfrutar plenamente del paisaje y la biodiversidad de la región.

turismo de naturaleza
La Cascada La Humeadera es un destino para disfrutar de la naturaleza. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones a tener en cuenta

Estas son algunas recomendaciones para visitar este lindo destino natural, según la Alcaldía Municipal de Gámbita.

  • Ropa cómoda, preferiblemente de manga larga o impermeable.
  • El clima muchas veces suele ser frío y el día se pone lluvioso, por lo que es clave llevar ropa para diferentes condiciones.
  • Por las condiciones climáticas, es importante llevar protector solar o gorra.
  • Respetar las dinámicas y costumbres del territorio y de las personas de la región.
  • Evitar caminar solo por senderos desconocidos o que no estén habilitados.
  • Promover los productos locales del municipio, como alimentos y artesanías, con su consumo y procurar contribuir al desarrollo de un turismo sostenible y responsable.

