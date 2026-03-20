Así avanzan las inundaciones en Cundinamarca: IDEAM advierte fuertes lluvias para la próxima semana

Desde mediados de esta semana, diversas zonas del departamento de Cundinamarca han registrado precipitaciones continuas, lo que generó inundaciones en varios de sus municipios.

Declaran alerta roja y calamidad pública en Facatativá, Cundinamarca, por inundaciones en varios barrios

En localidades como Facatativá, los cuerpos de bomberos ejecutaron labores de extracción de agua durante varios días para reducir los niveles de anegación en vías y viviendas.

Desarrollo de las operaciones de mitigación

En la noche de este viernes 20 de marzo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de su cuenta de X sobre el cierre de las operaciones principales de emergencia.

El mandatario confirmó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) decidió “dar por culminada la atención prioritaria tras corroborar que los niveles de agua estancada descendieron a cero en las zonas afectadas”.

Según las declaraciones emitidas, el municipio de Facatativá presenta un control del 95 % de la situación. “A esta hora no se registran zonas inundadas en el perímetro urbano y los niveles de las fuentes hídricas han disminuido de manera considerable, sin generar riesgo para la comunidad”, señaló el reporte oficial.

El PMU, liderado por la administración municipal de Facatativá, ha decidido dar por culminada la atención de la emergencia, tras corroborar que los niveles de agua estancada descendieron a cero en las zonas afectadas.



De acuerdo con este balance, #Facatativá presenta un control… pic.twitter.com/xsnDWwoYmr — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 21, 2026

El gobernador agregó que se terminaron las labores de evacuación de agua, motobombeo y cierres viales, lo que permite el levantamiento del PMU presencial. A partir de ahora, el monitoreo quedará a cargo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Asimismo, finalizó la intervención de los equipos de Ponalsar y la Brigada de Atención y Desastres.

El reporte destacó que, mediante el uso de maquinaria, se ejecutaron trabajos de mejoramiento en los muros de contención del barrio San Cristóbal, lo que permitió reducir el nivel del agua en sectores aledaños como San Carlos y Sauzalito.

La fase de normalización, que incluye la fumigación de las áreas involucradas para prevenir emergencias sanitarias, será asumida por la administración local.

Pronóstico del clima para la próxima semana

Las proyecciones meteorológicas indican que las condiciones actuales se mantendrán. Para la semana del 22 al 29 de marzo de 2026, el pronóstico del IDEAM para Cundinamarca y la región Andina proyecta una intensificación de las lluvias, superando los valores históricos hasta en un 40 %.

Levantan PMU en Facatativá tras controlar inundaciones en un 95 %. Foto: @JorgeEmilioRey

Este comportamiento climático está influenciado por el fenómeno de La Niña y la primera temporada de precipitaciones del año. Las autoridades meteorológicas destacaron los siguientes aspectos:

Precipitaciones frecuentes: Se esperan aguaceros durante las tardes y noches. El pico de mayor intensidad para la región Andina está proyectado para el lunes 23 de marzo.

Se esperan aguaceros durante las tardes y noches. El pico de mayor intensidad para la región Andina está proyectado para el lunes 23 de marzo. Actividad eléctrica y vientos: existe probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el departamento.

existe probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el departamento. Alertas hidrológicas: debido a la saturación de los suelos y el aumento de los caudales, el IDEAM emitió una alerta por el posible desbordamiento de quebradas en distintos municipios de Cundinamarca.

debido a la saturación de los suelos y el aumento de los caudales, el IDEAM emitió una alerta por el posible desbordamiento de quebradas en distintos municipios de Cundinamarca. Variación de temperaturas: en Bogotá y las zonas de mayor altitud de Cundinamarca, las temperaturas máximas rondarán los 19 °C, mientras que las mínimas se acercarán a los 9 °C.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, el IDEAM recomendó a los habitantes y autoridades locales monitorear de manera constante los niveles de los ríos y las zonas de ladera por el riesgo de deslizamientos de tierra. Igualmente, se sugiere asegurar techos y estructuras ante la probabilidad de vientos fuertes, además de consultar diariamente el Boletín de Condiciones Hidrometeorológicas.