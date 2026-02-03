Confidenciales

Video: Policía Metropolitana de Bogotá rechaza el comportamiento de uniformados que se golpearon en plena vía pública

La institución abrió un proceso disciplinario en contra de los agentes que fueron captados en medio de una confrontación.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 5:52 p. m.
Policías participaron de una riña entre ellos mismos en el occidente de Bogotá.
Policías participaron de una riña entre ellos mismos en el occidente de Bogotá. Foto: Redes sociales

Durante la mañana de este martes, 3 de enero, un grupo de tres policías quedó retratado en un video ciudadano mientras protagonizaban lo que, al parecer, era un enfrentamiento entre ellos mismos.

En la pieza de video se puede observar cómo uno de ellos golpea con puños y patadas a otro de sus compañeros, mientras que un tercer uniformado, quien también está presente en la escena, los observa sin intervenir. Los hechos se registraron sobre la avenida de las Américas, a la altura de la troncal de TransMilenio.

Desde la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguraron que esas actitudes “no representan” a la institución y que ya se abrió una investigación disciplinaria.

Controvertidos derechos de petición emitidos por la senadora Isabel Cristina Zuleta a la Dirección General de la Policía Nacional.
Controvertidos derechos de petición emitidos por la senadora Isabel Cristina Zuleta a la Dirección General de la Policía Nacional. Foto: POLICÍ­A METROPOLITANA DE BOGOTÁ

“De acuerdo a las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado EE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”, señaló la institución en comunicado de prensa oficial.

A renglón seguido, señalaron que “la Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.

