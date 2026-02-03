Durante la mañana de este martes, 3 de enero, un grupo de tres policías quedó retratado en un video ciudadano mientras protagonizaban lo que, al parecer, era un enfrentamiento entre ellos mismos.

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

En la pieza de video se puede observar cómo uno de ellos golpea con puños y patadas a otro de sus compañeros, mientras que un tercer uniformado, quien también está presente en la escena, los observa sin intervenir. Los hechos se registraron sobre la avenida de las Américas, a la altura de la troncal de TransMilenio.

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

Desde la comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguraron que esas actitudes “no representan” a la institución y que ya se abrió una investigación disciplinaria.

Controvertidos derechos de petición emitidos por la senadora Isabel Cristina Zuleta a la Dirección General de la Policía Nacional. Foto: POLICÍ­A METROPOLITANA DE BOGOTÁ

“De acuerdo a las indagaciones preliminares, se aperturó una investigación disciplinaria con total apego al debido proceso con radicado EE-MESA3-2026-24 y penal, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente, disponiendo la separación de su cargo”, señaló la institución en comunicado de prensa oficial.

A renglón seguido, señalaron que “la Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el respeto irrestricto por los principios institucionales. Conductas que se aparten del comportamiento ético y profesional esperado de sus integrantes no son toleradas y serán investigadas con rigor y celeridad”.