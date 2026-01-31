Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

Pareciera que los paseos millonarios pasaran desapercibidos entre las cifras de las autoridades. Durante 2025, el crecimiento de este delito en Bogotá fue de 208 por ciento, comparado con las métricas de 2024. El conteo total de los 12 meses fue de 40 casos registrados según los datos de la Secretaría de Seguridad y el Siedco de la Policía Nacional.

Aunque el dato no es del todo alarmante, lo cierto es que en la ciudad se registró un paseo millonario cada 9,1 días. No obstante, la realidad es aún más dramática porque la gravedad de estos casos no está en su cantidad, sino en la violencia con la que los criminales están atacando a los ciudadanos que caen en sus redes delictivas.

Ahora bien, el análisis de esta modalidad criminal que ha vuelto a sonar con fuerza en la ciudad no pasa solo por el conteo de casos que hacen las autoridades, sino por entender que no existe una clasificación clara para ese delito. Hasta el año pasado se empezó a incluir dentro de las estadísticas de secuestro extorsivo y, antes de eso, era un hurto a personas, violento por demás.

Esta modalidad criminal que ha vuelto a sonar con fuerza en la ciudad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Por otro lado, pareciera que hay una disparidad en las cifras reportadas entre las mismas entidades de seguridad del distrito capital. Aunque los datos abiertos de la Secretaría de Seguridad indican que en 2025 fueron 40 casos, las estadísticas con las que trabaja la Policía Metropolitana de Bogotá dan cuenta de 19 casos con 22 víctimas.

Si se quisiera, se podría asegurar que el conteo de la Secretaría de Seguridad hace referencia a todas las clases de secuestro en Bogotá y que los datos de Policía reflejan los secuestros extorsivos o paseos millonarios. No obstante, en la ciudad no hubo reportes de personas secuestradas explícita e indefinidamente durante el año pasado.

Peligro en 2026

Luego de que se conociera el trágico desenlace de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien fue secuestrado, robado, torturado, paseado por el sur de Bogotá en un taxi fantasma y luego incinerado en una zona boscosa de la vereda Los Soches, en Usme, las alertas en Bogotá se volvieron a prender.

La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá. Foto: TOMADa De REDES SOCIALES

Investigadores de la Fiscalía le señalaron a esta publicación que todas las líneas de indagación apuntan hacia la conformación de una banda delincuencial de origen venezolano que se ha tomado el control del multicrimen en la Zona T, en el norte de la capital.

Aunque no se ha identificado un modus operandi específico, sí se da cuenta del nivel extremo de violencia que aplican sobre sus víctimas y que participan en diversidad de crímenes en la zona, desde hurto a personas hasta el llamado paseo millonario.

Tan solo en lo que fue esta semana, se registraron otros tres casos de hurtos o paseos millonarios que están en el radar de las autoridades.

El primero de ellos ocurrió justamente en la Zona T, cuando uno de los jóvenes colaboradores de Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén, fue drogado con ketamina (componente anestésico de uso veterinario) tras bajarse de un taxi en el que fue interceptado por dos mujeres que le quitaron todas sus pertenencias.

El modus operandi de la banda identificada en el norte de la ciudad incluye aplicación de violencia extrema, tortura y utilización de vehículos inscritos a plataformas digitales. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Otro de los casos que se unió a los expedientes de los investigadores fue el de un joven que recibió más de ocho cortadas con arma blanca a bordo de un taxi pedido por aplicación. Justamente, el mismo modus operandi de tortura que aplicaron los asesinos del profesor Cubides mientras lo robaban.

De ese caso se sabe que ocurrió en la zona rosa de Modelia, que el joven recibió 30 puntos de sutura para cerrar sus heridas y que, después del maltrato al que fue sometido, una de las manos le quedó comprometida.

Finalmente, otro caso se registró a la salida de una prestigiosa discoteca en la Zona T de Bogotá. La víctima, quien pidió reservar su identidad, señala que solicitó un taxi por aplicación y que tras abordarlo no tiene recuerdo alguno.

El joven ingeniero de 30 años despertó al día siguiente en su casa con las cuentas totalmente vacías, de donde le sacaron 25 millones de pesos entre ahorros y tarjetas de crédito.

Ante la situación de inseguridad que afronta la ciudad por este delito que parece estar reviviendo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que siguen enfilados para atacar esta modalidad delictiva y poder dar con los responsables de esta seguidilla de crímenes.

“Nosotros seguimos luchando contra ese flagelo, pero también hay que decir algo y es que, a veces, los ciudadanos nos comportamos sin cuidado en el espacio público y el espacio público tiene riesgos”, afirmó.

En esa misma línea, el jefe de la cartera de seguridad en la capital advirtió que “estos individuos, que tenemos que enfrentar, se aprovechan de las personas que tienen intoxicación por alcohol y su falta de atención para cometer un acto tan terrible como este”.