Bogotá

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

Durante 2025 se presentaron 40 casos del llamado paseo millonario; en promedio, uno cada nueve días. Tres en lo que va de este año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 7:22 a. m.
El modus operandi de la banda identificada en el norte de la ciudad incluye aplicación de violencia extrema, tortura y utilización de vehículos inscritos a plataformas digitales.
El modus operandi de la banda identificada en el norte de la ciudad incluye aplicación de violencia extrema, tortura y utilización de vehículos inscritos a plataformas digitales. Foto: SEMANA

Pareciera que los paseos millonarios pasaran desapercibidos entre las cifras de las autoridades. Durante 2025, el crecimiento de este delito en Bogotá fue de 208 por ciento, comparado con las métricas de 2024. El conteo total de los 12 meses fue de 40 casos registrados según los datos de la Secretaría de Seguridad y el Siedco de la Policía Nacional.

Aunque el dato no es del todo alarmante, lo cierto es que en la ciudad se registró un paseo millonario cada 9,1 días. No obstante, la realidad es aún más dramática porque la gravedad de estos casos no está en su cantidad, sino en la violencia con la que los criminales están atacando a los ciudadanos que caen en sus redes delictivas.

“Se les fue la mano”: estremecedora interceptación en el caso por muerte del profesor Neill Felipe Cubides. Exclusivo

Ahora bien, el análisis de esta modalidad criminal que ha vuelto a sonar con fuerza en la ciudad no pasa solo por el conteo de casos que hacen las autoridades, sino por entender que no existe una clasificación clara para ese delito. Hasta el año pasado se empezó a incluir dentro de las estadísticas de secuestro extorsivo y, antes de eso, era un hurto a personas, violento por demás.

Esta modalidad criminal que ha vuelto a sonar con fuerza en la ciudad.
Esta modalidad criminal que ha vuelto a sonar con fuerza en la ciudad. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Por otro lado, pareciera que hay una disparidad en las cifras reportadas entre las mismas entidades de seguridad del distrito capital. Aunque los datos abiertos de la Secretaría de Seguridad indican que en 2025 fueron 40 casos, las estadísticas con las que trabaja la Policía Metropolitana de Bogotá dan cuenta de 19 casos con 22 víctimas.

Bogotá

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Bogotá

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Bogotá

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Bogotá

Atraco en Usaquén: delincuentes armados robaron camioneta de alta gama frente a conjunto residencial en el norte de Bogotá

Bogotá

Revelan necropsia de Liam Gael: esto dice Medicina Legal sobre la causa de muerte del bebé en jardín de La Calera

Bogotá

Distrito confirmó que dineros del SGP que debía enviar el Gobierno para el pago de la nómina de los docentes llegaron a las cuentas de Bogotá

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 30 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Bogotá

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Si se quisiera, se podría asegurar que el conteo de la Secretaría de Seguridad hace referencia a todas las clases de secuestro en Bogotá y que los datos de Policía reflejan los secuestros extorsivos o paseos millonarios. No obstante, en la ciudad no hubo reportes de personas secuestradas explícita e indefinidamente durante el año pasado.

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Peligro en 2026

Luego de que se conociera el trágico desenlace de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien fue secuestrado, robado, torturado, paseado por el sur de Bogotá en un taxi fantasma y luego incinerado en una zona boscosa de la vereda Los Soches, en Usme, las alertas en Bogotá se volvieron a prender.

La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá.
La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá. Foto: TOMADa De REDES SOCIALES

Investigadores de la Fiscalía le señalaron a esta publicación que todas las líneas de indagación apuntan hacia la conformación de una banda delincuencial de origen venezolano que se ha tomado el control del multicrimen en la Zona T, en el norte de la capital.

Aunque no se ha identificado un modus operandi específico, sí se da cuenta del nivel extremo de violencia que aplican sobre sus víctimas y que participan en diversidad de crímenes en la zona, desde hurto a personas hasta el llamado paseo millonario.

Con poderoso fármaco de uso veterinario, habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Tan solo en lo que fue esta semana, se registraron otros tres casos de hurtos o paseos millonarios que están en el radar de las autoridades.

El primero de ellos ocurrió justamente en la Zona T, cuando uno de los jóvenes colaboradores de Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén, fue drogado con ketamina (componente anestésico de uso veterinario) tras bajarse de un taxi en el que fue interceptado por dos mujeres que le quitaron todas sus pertenencias.

El modus operandi de la banda identificada en el norte de la ciudad incluye aplicación de violencia extrema, tortura y utilización de vehículos inscritos a plataformas digitales.
El modus operandi de la banda identificada en el norte de la ciudad incluye aplicación de violencia extrema, tortura y utilización de vehículos inscritos a plataformas digitales. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Otro de los casos que se unió a los expedientes de los investigadores fue el de un joven que recibió más de ocho cortadas con arma blanca a bordo de un taxi pedido por aplicación. Justamente, el mismo modus operandi de tortura que aplicaron los asesinos del profesor Cubides mientras lo robaban.

De ese caso se sabe que ocurrió en la zona rosa de Modelia, que el joven recibió 30 puntos de sutura para cerrar sus heridas y que, después del maltrato al que fue sometido, una de las manos le quedó comprometida.

Finalmente, otro caso se registró a la salida de una prestigiosa discoteca en la Zona T de Bogotá. La víctima, quien pidió reservar su identidad, señala que solicitó un taxi por aplicación y que tras abordarlo no tiene recuerdo alguno.

El joven ingeniero de 30 años despertó al día siguiente en su casa con las cuentas totalmente vacías, de donde le sacaron 25 millones de pesos entre ahorros y tarjetas de crédito.

Ante la situación de inseguridad que afronta la ciudad por este delito que parece estar reviviendo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que siguen enfilados para atacar esta modalidad delictiva y poder dar con los responsables de esta seguidilla de crímenes.

Nosotros seguimos luchando contra ese flagelo, pero también hay que decir algo y es que, a veces, los ciudadanos nos comportamos sin cuidado en el espacio público y el espacio público tiene riesgos”, afirmó.

En esa misma línea, el jefe de la cartera de seguridad en la capital advirtió que “estos individuos, que tenemos que enfrentar, se aprovechan de las personas que tienen intoxicación por alcohol y su falta de atención para cometer un acto tan terrible como este”.

Más de Bogotá

ED 2271

Miedo en Bogotá: hay más casos de paseo millonario y secuestro extorsivo en la ciudad. Cada nueve días se registra uno, en promedio

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Llegada de los vagones del metro de Bogotá, al puerto de Cartagena.

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Robo de camioneta en Usaquén

Atraco en Usaquén: delincuentes armados robaron camioneta de alta gama frente a conjunto residencial en el norte de Bogotá

Padre de Liam Gael fue capturado por su muerte.

Revelan necropsia de Liam Gael: esto dice Medicina Legal sobre la causa de muerte del bebé en jardín de La Calera

La convocatoria para docentes estará abierta hasta el 31 de octubre.

Distrito confirmó que dineros del SGP que debía enviar el Gobierno para el pago de la nómina de los docentes llegaron a las cuentas de Bogotá

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 30 de enero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

De acuerdo con la Procuraduría, entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes en el país.

La “violencia silenciosa” que se convirtió en el talón de Aquiles de la seguridad en la capital: informe de Bogotá Cómo Vamos retrata la situación

Exconcejal Nelson Cubides propone cámaras de reconocimiento facial en lugares clave

“La tecnología reemplaza la falta de pie de fuerza”: exconcejal Cubides propone cámaras de reconocimiento facial en estos espacios de Bogotá

Noticias Destacadas