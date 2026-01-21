El pasado 15 de enero se reportó en Bogotá la desaparición del docente universitario identificado como Neill Felipe Cubides, quien además era funcionario de la Procuraduría General de la Nación.

Transcurridos cuatro días, es decir el pasado 19 de enero, el cuerpo sin vida del docente fue hallado incinerado en un paraje ubicado en zona rural de la localidad de Usme, sur de Bogotá.

El profesor había sido visto con vida, por última vez, en inmediaciones de la antigua Clínica Country, ubicada en la localidad de Chapinero.

Habló por primera vez la esposa del profesor Neill Felipe Cubides, que fue asesinado en Bogotá: “Fue víctima inocente de la inseguridad que azota”

Si bien, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales del asesinato del profesor, su esposa, identificada como Denis Alfaro, había indicado en medio de la búsqueda que a Cubides le habían realizado unos movimientos bancarios, mientras permanecía desaparecido.

Lo anterior generó rumores sobre que el profesor habría sido víctima del llamado ‘paseo millonario’ en la capital del país. Sin embargo, en las últimas habló un primo del docente y su testimonio le podría dar un drástico giro al caso.

“Para mí no fue realmente un ‘paseo millonario’... para matarlo y quemarlo, borrar huellas, deja mucho que pensar. Le pido al señor alcalde, de corazón, que haga hasta lo imposible por destruir eso y no se quede en la impunidad”, dijo en City Noticias Isaías Barbosa, primo del docente asesinado.

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social. Foto: Universidad Externado de Colombia

Así mismo, se reveló un video que sería pieza clave para esclarecer este caso. En las imágenes se observa a quien sería Cubides, a un costado de una vía sobre la carrera 15, a la altura de la calle 83, a eso de las 10:06 p. m. del 15 de enero.

En el video revelado por City Noticias, se alcanza a apreciar al docente esperando un vehículo de color azul. Desde ahí, no se volvió a saber nada del profesor del Externado, de 54 años, cuyo cuerpo fue trasladado a su ciudad natal, Bucaramanga, donde se llevarán a cabo las honras fúnebres.

“No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió a través de su cuenta en la red social X que no se va a descansar hasta que se dé con el paradero de los asesinos del profesor Cubides.

“Los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades”, dijo inicialmente a través de su cuenta personal de X.

Galán también se solidarizó con Denis, esposa del docente, y sus hijos, al igual que familiares y amigos allegados al académico.

“Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad”, detalló el alcalde de Bogotá.

Así mismo, afirmó que desde el pasado lunes 19 de enero, día en que se reportó la muerte del profesor, se dio inicio a una exhaustiva investigación para dar con los criminales que mataron a Cubides Ariza.

“La Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible”, aseguró.

Y sentenció Galán: “No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas”.