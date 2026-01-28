Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Pareciera que la inseguridad en la capital no es solo un tema de percepción o, por lo menos, eso es lo que aseguran varios ciudadanos que durante los últimos días han sido víctimas del nombrado paseo millonario.
Anoche, mi hermano salió a cenar en una zona concurrida y, hacia las 11 p. m., al abordar un taxi con su mejor amigo, fue víctima de un paseo millonario. Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida. Me dueles, Bogotá @SeguridadBOG @manolitosalazar— Ivonne González Rodriguez (@ivonnegonz) January 25, 2026
Aunque todo empezó con el atroz caso de asesinato del profesor Neill Felipe, lo cierto es que se han unido más denuncias durante este fin de semana a ese cuadro de personas que aseguran haber sido víctimas de los criminales que estarían secuestrando, torturando y robando a personas en el norte de Bogotá.
La más reciente denuncia fue la de Ivonne González Rodríguez, quien aseguró que su hermano fue presa de la inseguridad durante la noche del pasado 25 de enero en inmediaciones del barrio Modelia, al occidente de la capital del país.
Según el relato de la mujer, el joven salió a cenar en una zona muy concurrida y, sobre las 11 de la noche, al abordar un taxi en compañía de su mejor amigo, fue víctima de paseo millonario.
“Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida. Me dueles, Bogotá”, fue el mensaje que escribió González Rodríguez en sus redes sociales.
De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que el joven hubiera tomado en el sector de Modelia, fue encañonado y retenido por un lapso de cuatro horas en las que no solo lo torturaron propinándole varias heridas, sino que le robaron todas sus pertenencias.
“Al joven lo recogieron en Modelia y luego lo dejaron abandonado en un sector del centro de Bogotá. Por ahora, el Gaula está en el proceso de identificación de cámaras y en las pesquisas necesarias para dar con el carro y los responsables de los hechos delictivos”, le informaron las autoridades a esta revista.
Este caso se suma a la denuncia hecha por el edil de Usaquén, quien también aseguró que uno de sus colaboradores, de 18 años, fue intoxicado con ketamina en inmediaciones de la zona T para intentar robarlo.
En ese caso también el actor central fue un taxi pedido por aplicación y dos mujeres que interceptaron al joven y quienes serían las responsables de la intoxicación.
Agradezco al Alcalde Mayor de Bogotá @carlosfernandogalan quien se comunicó personalmente para indagar detalles del hecho.— Andrés Ardila Vega (@ardila_edil) January 26, 2026
Un llamado de #Atención al Gobierno Nacional @gustavopetrourrego: Bogotá no cuenta con el pie de fuerza suficiente. El trabajo en Equipo es fundamental. ⚠️ pic.twitter.com/8ZrdzL5AQq
Tanto el caso del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe, como el de los otros dos jóvenes están en la mira de las autoridades, a la espera de que haya algún resultado que permita dar con la banda de criminales que está protagonizando los delicados casos de paseo millonario en el norte de la ciudad.