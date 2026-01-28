Bogotá

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

El caso se une a las denuncias del edil de Usaquén por un robo de características similares y al atroz expediente abierto por el homicidio del profesor Neil Felipe Cubides.

Johnathan Alexander Toro Romero

Johnathan Alexander Toro Romero

28 de enero de 2026, 5:00 p. m.
Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá.
Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá. Foto: Redes sociales

Pareciera que la inseguridad en la capital no es solo un tema de percepción o, por lo menos, eso es lo que aseguran varios ciudadanos que durante los últimos días han sido víctimas del nombrado paseo millonario.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Aunque todo empezó con el atroz caso de asesinato del profesor Neill Felipe, lo cierto es que se han unido más denuncias durante este fin de semana a ese cuadro de personas que aseguran haber sido víctimas de los criminales que estarían secuestrando, torturando y robando a personas en el norte de Bogotá.

La más reciente denuncia fue la de Ivonne González Rodríguez, quien aseguró que su hermano fue presa de la inseguridad durante la noche del pasado 25 de enero en inmediaciones del barrio Modelia, al occidente de la capital del país.

“Se les fue la mano”: estremecedora interceptación en el caso por muerte del profesor Neill Felipe Cubides. Exclusivo
Los Zetas usaban sedantes para hacerle el paseo millonario a hombres seducidos por mujeres en reconocidas zonas de rumba en Bogotá
Los Zetas usaban sedantes para hacerle el paseo millonario a hombres seducidos por mujeres en reconocidas zonas de rumba en Bogotá. Foto: Getty Images

Según el relato de la mujer, el joven salió a cenar en una zona muy concurrida y, sobre las 11 de la noche, al abordar un taxi en compañía de su mejor amigo, fue víctima de paseo millonario.

“Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida. Me dueles, Bogotá”, fue el mensaje que escribió González Rodríguez en sus redes sociales.

El duro golpe a las finanzas de Bogotá tras perder millonario recaudo por impuestos no cobrados entre 2020 y 2025
La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá.
La muerte del profesor Neill Felipe Cubides encendió las alarmas por los casos de paseo millonario en Bogotá. Foto: TOMADa De REDES SOCIALES

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que el joven hubiera tomado en el sector de Modelia, fue encañonado y retenido por un lapso de cuatro horas en las que no solo lo torturaron propinándole varias heridas, sino que le robaron todas sus pertenencias.

“Al joven lo recogieron en Modelia y luego lo dejaron abandonado en un sector del centro de Bogotá. Por ahora, el Gaula está en el proceso de identificación de cámaras y en las pesquisas necesarias para dar con el carro y los responsables de los hechos delictivos”, le informaron las autoridades a esta revista.

Dinero que era retirado, al parecer, luego de cometer los paseos millonarios.
Dinero que era retirado, al parecer, luego de cometer los paseos millonarios. Foto: Policía

Este caso se suma a la denuncia hecha por el edil de Usaquén, quien también aseguró que uno de sus colaboradores, de 18 años, fue intoxicado con ketamina en inmediaciones de la zona T para intentar robarlo.

En ese caso también el actor central fue un taxi pedido por aplicación y dos mujeres que interceptaron al joven y quienes serían las responsables de la intoxicación.

Tanto el caso del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe, como el de los otros dos jóvenes están en la mira de las autoridades, a la espera de que haya algún resultado que permita dar con la banda de criminales que está protagonizando los delicados casos de paseo millonario en el norte de la ciudad.

