Bogotá

El duro golpe a las finanzas de Bogotá tras perder millonario recaudo por impuestos no cobrados entre 2020 y 2025

La cifra corresponde a $403.301 millones del impuesto predial y $331.365 millones del impuesto sobre vehículos automotores.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 10:48 p. m.
Concejal Julián Uscátegui
Concejal Julián Uscátegui Foto: Concejal Julián Uscátegui

Más de $734.600 millones dejaron de ingresar a las finanzas de Bogotá entre 2020 y 2025 por la prescripción de obligaciones tributarias, una situación que, según el concejal Julián Uscátegui, evidencia fallas estructurales en la gestión de cobro por parte de la Administración Distrital.

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

De acuerdo con el cabildante, la magnitud de los recursos no recaudados tiene un impacto directo en la capacidad de inversión de la ciudad. Solo el monto prescrito por predial equivale al 53,9 por ciento del presupuesto de inversión de la Secretaría Distrital de Seguridad y supera el presupuesto anual de entidades como la Secretaría de la Mujer, la UAESP, IDIPRON y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Alivio tributario: en esta ciudad, lanzan descuento por pronto pago del predial
Billetes de cincuenta y veinte mil pesos
Billetes de cincuenta y veinte mil pesos Bogotá, octubre 14 de 2020 Foto: Nathalia Garzón - Revista Dinero Foto: Nathalia Garzón

En el caso del impuesto vehicular, los recursos perdidos representan cerca del 44,3 por ciento del presupuesto de inversión de Seguridad y son equivalentes, prácticamente, al presupuesto total de la Personería de Bogotá.

Bogotá

Confirman suspensión de agua en Bogotá del 26 al 29 de enero; afectarán varios barrios de la ciudad: consulte los horarios

Bogotá

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló del paseo millonario, delito que tiene en alerta a la ciudad

Bogotá

Escena de horror en Barrios Unidos: encuentran restos humanos desmembrados en Bogotá

Bogotá

Reportan fuerte incendio en el centro de Bogotá; esto se sabe

Vehículos

Pico y placa en Bogotá: los carros a los que les aplica la medida el martes 27 de enero

Bogotá

Reportan duro golpe en Bogotá a la banda criminal Los Satanás: hay varios capturados

Bogotá

Identifican a hombre que habría asesinado a su hijo y después se quitó la vida en Bogotá: habla familiar y revela delicado detalle

Vehículos

Impuesto de moto en Colombia 2025: cuánto cuesta, fechas y cómo se liquida

Vehículos

Jugoso descuento para quienes matriculen carros nuevos en este departamento; hay ayudas por varios años

Impuestos

Ojo: hacen importante cambio en el pago del impuesto de vehículos en Bogotá; miles de usuarios se verán afectados

Uscátegui recordó que, por ley, las obligaciones tributarias prescriben a los cinco años si la administración no adelanta oportunamente la acción de cobro, término que se cuenta desde el mismo año en que se causa el impuesto.

Pague menos plata en el impuesto predial de Bogotá en 2026: fecha límite para obtener buen descuento
Concejal Julián Uscátegui
Concejal Julián Uscátegui Foto: Concejo de Bogotá

Para el concejal, esto exige una gestión activa y eficiente que evite que las deudas se conviertan en pérdidas definitivas para la ciudad. Ante este panorama, el concejal presentó un Proyecto de Acuerdo que busca implementar alivios tributarios temporales para facilitar la normalización de deudas en mora.

La propuesta contempla reducciones graduales de intereses y sanciones, condicionadas al pago total del capital adeudado: hasta un 70 por ciento si se cancela antes del 31 de marzo de 2026, un 50 por ciento hasta el 30 de junio y un 30 por ciento hasta el 30 de septiembre del mismo año.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, y el alcalde Carlos Fernando Galán impulsan la necesidad de la reforma.
Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, y el alcalde Carlos Fernando Galán impulsan la necesidad de la reforma. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ / GUILLERMO TORRES-SEMANA

Según proyecciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, con esta estrategia se podrían recaudar en un solo año recursos equivalentes a los que no se lograron cobrar en un periodo de cinco años, sin crear nuevos impuestos ni afectar a los contribuyentes cumplidos.

Para Uscátegui, se trata de una medida “responsable y pragmática” para evitar que más recursos públicos sigan perdiéndose por inacción administrativa.

Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena
Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Foto: Secretaría de Hacienda

“Bogotá no puede seguir permitiendo que la inacción administrativa convierta obligaciones tributarias en recursos perdidos. Este proyecto busca recuperar lo que hoy se está dejando prescribir”. señaló.

Noticias Destacadas