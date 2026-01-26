Impuestos

Alivio tributario: en esta ciudad, lanzan descuento por pronto pago del predial

Habrá incentivo para quien esté al día. Llegó la hora de empezar a planear y disponer de los recursos para pagar impuestos, más aún con los nuevos costos que enfrentan los hogares por las fuertes alzas en todo.

Redacción Economía
26 de enero de 2026, 1:50 p. m.
Predial
Predial Foto: iStock

Con el inicio de año, después de la temporada de descanso, empiezan las preocupaciones por las finanzas y, en el escenario, además de los aumentos en los costos de los peajes, los arriendos y la comida, entre otros, también entra el de los impuestos.

Aunque, en general, los calendarios de pago empiezan en marzo —principalmente los de los impuestos que recaen con fuerza sobre el bolsillo de las familias, como el predial—, ya es hora de ir planificando la forma de ahorrar para cumplir con esa obligación ineludible.

Así lo entendió la Alcaldía de Medellín que, desde ya, se lanzó a ofrecer un descuento correspondiente al 5 % del valor a pagar en el impuesto predial para 2026.

Edificio Coltejer: en 1972 se inauguró el primer rascacielos de Medellín y el primer edificio de oficinas con un sistema de aire acondicionado completo. Hay quienes aseguran que la punta en forma de aguja de esta construcción, diseñada por el arquitecto Raúl Fajardo, es un guiño a la industria textil que fomentó su construcción. Foto: David Estrada.
Medellín Foto: .

¿Por primera vez?

La novedad en Medellín no es solo el descuento, sino que, quizás por primera vez, quienes se encuentren al día con los años anteriores tendrán un incentivo. Lo común -y es uno de los reclamos de los contribuyentes que puntualmente pagan sus impuestos- se premie a los morosos con rebajas para que se pongan al día, como ya lo han planteado en algunas ciudades para este año.

Liliana Zapata Jaramillo, subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, llamó a los ciudadanos a aprovechar el descuento del 5 % y a mantenerse al día con sus impuestos.

Recordó que esa es la manera que tienen los ciudadanos de poner el hombro para que se avance en el desarrollo de proyectos de la ciudad, que son de beneficio común.

La funcionaria también invitó a utilizar los canales virtuales, de manera que los contribuyentes encuentren facilidad para adelantar los trámites, lo que generalmente es uno de los inconvenientes que más molestan a quienes tienen la intención de ser cumplidores con su obligación.

Entrevista Director y Feria de Servicios de la DIAN Seccional Cali.
Impuestos Foto: Aymer Andrés Álvarez

En Medellín se ha registrado un fenómeno alrededor de la vivienda. La Universidad Nacional, a finales del año pasado, realizó un estudio en el que comparó la población, de 2.616.335 habitantes que viven en 1.005.376 unidades familiares, mientras el crecimiento urbanístico y la demanda habitacional sigue en aumento en medio del déficit ya existe para todos los ciudadanos que escogen a la capital antioqueña como el lugar para echar raíces.

El estudio halló que había cada vez más familias buscando dónde vivir que viviendas disponibles, lo que “se traduce en hacinamiento, sobreocupación y soluciones habitacionales improvisadas que afectan directamente la calidad de vida”, señaló el documento.

El impuesto predial, que depende de la organización del tema de vivienda en un ente territorial es una de las principales fuentes de financiamiento para los mandatarios locales.

Trabajando desde casa debido al distanciamiento social, la mujer está llenando formulario de impuestos
Formulario impuestos Foto: Getty Images/iStockphoto

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

