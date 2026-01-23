Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Los impuestos, aunque inevitables para el que le juega limpio al país, no los aportan los contribuyentes con una sonrisa en los labios.

El fenómeno es mundial, pese a que hay países que tienen grandes avances en cultura tributaria, porque el Estado responde a esa carga obligatoria con desarrollo. Aún así, no es fácil encontrar personas que celebren porque tienen que pagar impuestos. Por ello, hay que destacar el resultado que tuvo en Bogotá la estrategia de aporte voluntario.

Se trata de una casilla que traen los formularios de pago de impuestos en la capital del país, la cual, en general, se pasa por alto.

Sin embargo, en 2025, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda, “24.568 contribuyentes sumaron a este gesto solidario, un crecimiento del 15 % frente a 2024″.

Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Foto: Secretaría de Hacienda

El aporte voluntario, a la hora de pagar impuestos como el predial y el de vehículos, es de 10 % sobre el impuesto a pagar. En Industria y Comercio (ICA) el contribuyente puede escoger entre 3 %, 5 % o 10 % del impuesto.

El certificado de esta contribución que expide la Secretaría de Hacienda del Distrito puede servir para obtener beneficios tributarios cuando se pagan impuestos nacionales.