IMPUESTOS

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Por lo general, los contribuyentes no pagan de buena gana ni la obligación básica. Pero la Secretaría de Hacienda entregó estadísticas de solidaridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
23 de enero de 2026, 11:03 p. m.
Impuesto predial
Impuesto predial Foto: iStock

Los impuestos, aunque inevitables para el que le juega limpio al país, no los aportan los contribuyentes con una sonrisa en los labios.

El fenómeno es mundial, pese a que hay países que tienen grandes avances en cultura tributaria, porque el Estado responde a esa carga obligatoria con desarrollo. Aún así, no es fácil encontrar personas que celebren porque tienen que pagar impuestos. Por ello, hay que destacar el resultado que tuvo en Bogotá la estrategia de aporte voluntario.

Se trata de una casilla que traen los formularios de pago de impuestos en la capital del país, la cual, en general, se pasa por alto.

Sin embargo, en 2025, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda, “24.568 contribuyentes sumaron a este gesto solidario, un crecimiento del 15 % frente a 2024″.

Cápsulas

Air-e Intervenida y la Universidad del Atlántico acuerdan agenda conjunta para el fortalecimiento académico y la transición energética

Cápsulas

Juan Valdez redefine su estrategia en el mercado chino

Cápsulas

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

Macroeconomía

Colombia acelera su transición hacia la economía circular

Cápsulas

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Cápsulas

Colombianos crean la primera empresa ‘IA First’ del país para automatizar la publicidad digital

Cápsulas

Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron en 2025 los mejores indicadores de calidad del servicio eléctrico

Consumo inteligente

Bogotanos pueden realizar trámite fundamental para la ciudad; de esta manera evitarían sanciones

Macroeconomía

Dian confirma la millonada que ha recaudado por decreto de emergencia económica, cuya continuidad está en manos de la Corte

Noticias Estados Unidos

El pago que confirma US$1.776 libres de impuestos para más de un millón de soldados

Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena
Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Foto: Secretaría de Hacienda

El aporte voluntario, a la hora de pagar impuestos como el predial y el de vehículos, es de 10 % sobre el impuesto a pagar. En Industria y Comercio (ICA) el contribuyente puede escoger entre 3 %, 5 % o 10 % del impuesto.

El certificado de esta contribución que expide la Secretaría de Hacienda del Distrito puede servir para obtener beneficios tributarios cuando se pagan impuestos nacionales.

Más de Cápsulas

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Air-e Intervenida y Universidad del Atlántico consolidan alianza para el fortalecimiento académico y la transición energética

Air-e Intervenida y la Universidad del Atlántico acuerdan agenda conjunta para el fortalecimiento académico y la transición energética

Juan Valdez es una de las marcas colombianas más reconocidas del mundo

Juan Valdez redefine su estrategia en el mercado chino

Crece la implementación de las MGA en el mundo

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

.

Colombia acelera su transición hacia la economía circular

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Estudio digital

Colombianos crean la primera empresa ‘IA First’ del país para automatizar la publicidad digital

La región Caribe que atiende Air-e Intervenida cerró 2025 con los mejores indicadores

Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron en 2025 los mejores indicadores de calidad del servicio eléctrico

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

Menos semanas para pensionarse: lo que deben saber las mujeres afiliadas a fondos privados

Los estudiantes beneficiados por el Programa “Haciendo Escuela” de Falabella pertenecen al colegio José Asunción Silva de Bogotá, institución que hace parte de dicho programa, y fueron seleccionados a través de una evaluación de habilidades y teniendo en cuenta que estuvieran interesados en aprender sobre el mundo de la programación.

Falabella compra la participación de Corona en negocios clave del país

Noticias Destacadas