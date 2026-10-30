“Cada peso que se perdió tiene que volver”: exconcejal Sebastián López reacciona al envío a prisión de Miguel Andrés Quintero

Sebastián López, quien durante cuatro años fue una de las voces más críticas del Concejo de Medellín frente a la administración del exalcalde Daniel Quintero, reaccionó a la decisión judicial de enviar a prisión a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exmandatario, investigado por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, irá a la cárcel por escándalo de corrupción en Medellín

Este viernes, 30 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín ordenó sustituir la detención domiciliaria por una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El juez consideró que existía un “peligro para la comunidad” y que la medida anterior no era idónea.

“Lo que denunciamos durante cuatro años no era un invento ni un ataque político. Hoy un juez dice que la casa por cárcel no era suficiente. Medellín merece que la justicia llegue hasta el final”, manifestó López.

El proceso está relacionado con seis convenios suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por $17.656 millones entre 2021 y 2023. Según la Fiscalía, en estos contratos se habrían pagado $2.481 millones en coimas, de los cuales $1.653 millones serían atribuibles a Quintero, imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Reseña a Miguel Quintero, investigado por supuesta corrupción. Foto: Suministrado a Semana.

Sobre los motivos de la decisión judicial, López afirmó: “Lo más grave de este caso es que, según la Fiscalía, no hacía falta tener un cargo para mandar en la contratación de la ciudad. Eso es exactamente lo que advertimos desde el Concejo: que Medellín se manejaba como un negocio familiar. Que se defiendan ante los jueces con todas las garantías, pero que respondan”.

El exconcejal también pidió que se recuperen los recursos públicos. “Cada peso que se perdió en estos esquemas tiene que volver a Medellín, y debe salir del patrimonio de los responsables, no del bolsillo de los ciudadanos”, sostuvo.

Finalmente, frente a los señalamientos de Daniel Quintero sobre una supuesta persecución política contra su hermano, López respondió: “Aquí no hay persecución, hay pruebas que un juez está valorando. Quienes advertimos el saqueo desde el primer día vamos a seguir vigilantes hasta que se conozca toda la verdad”.