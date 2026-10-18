Sebastián López y Daniel Briceño respaldan estrategia del Gobierno para intervenir vías rurales

El exconcejal de Medellín Sebastián López y el representante a la Cámara Daniel Briceño respaldaron ‘Los Caminos del Tigre’, la estrategia con la que el Gobierno nacional busca intervenir 30.000 kilómetros de vías terciarias, secundarias y corredores regionales en el país.

El anuncio se conoce después de que el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, informara el 15 de octubre ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes que el programa ‘Caminos Comunitarios para la Paz’ será liquidado. Según el Invías, de los 33.000 kilómetros previstos en esa iniciativa, se intervinieron cerca de 4.000, lo que representa un avance del 12 %.

“En el cuatrienio pasado se le prometió al campo una transformación de sus vías y se le entregó un 12 %. ‘Los Caminos del Tigre’ arrancan con un enfoque más completo: no solo la vía de la vereda, también la carretera que conecta un municipio con otro y con los mercados. Eso es lo que necesita Antioquia”, afirmó López.

La nueva estrategia contempla la rehabilitación de tramos deteriorados, el mantenimiento periódico y la construcción de obras nuevas. Según el Invías, la financiación del programa se definiría de cara a 2027, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo que el Congreso discutirá durante el primer semestre de ese año.

Briceño recordó que “yo denuncié esos ‘Caminos de Paz’” y que “la gran pregunta que hice fue dónde está la plata”

López señaló que las condiciones de las vías rurales también tienen efectos en Medellín, debido a su relación con el abastecimiento de alimentos, la movilidad laboral y las conexiones con los corregimientos de la ciudad.

El exconcejal condicionó su respaldo a la implementación de mecanismos de seguimiento que permitan verificar los avances de la iniciativa: “Apoyo esta apuesta y por eso mismo pido que se mida desde el día uno: presupuesto claro, kilómetros por año y un tablero público que cualquier ciudadano pueda revisar. Al programa anterior lo hundió la distancia entre el anuncio y la obra. A este no le puede pasar lo mismo”.