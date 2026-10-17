La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el “excesivo despliegue de escuadrones antidisturbios” en el Museo Nacional

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación “por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanzaagua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación”.

Protestas frente al Museo Nacional terminaron en enfrentamientos con el escuadrón antidisturbios

La alta funcionaria aseguró que esa respuesta es desproporcionada frente a las protestas de cerca de 500 personas frente al Museo Nacional, en Bogotá. Los manifestantes rechazan la eliminación de varias piezas de algunas de las colecciones del lugar.

Algunos ciudadanos confrontaron a la Unidad Nacional Antidisturbios que se encontraba cerca al Museo Nacional, en el marco de las protestas convocadas para este sábado. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/2p8m47ag54 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 18, 2026

“Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del museo. La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, advirtió Marín.