CONFIDENCIALES

La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó el “excesivo despliegue de escuadrones antidisturbios” en el Museo Nacional

“La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, advirtió la alta funcionaria.

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Redacción Semana
17 de octubre de 2026 a las 9:28 p. m.
Iris Marín, defensora del pueblo.
Iris Marín, defensora del pueblo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación “por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanzaagua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación”.

Imágenes de protestas frente al Museo Nacional.
Protestas frente al Museo Nacional terminaron en enfrentamientos con el escuadrón antidisturbios

La alta funcionaria aseguró que esa respuesta es desproporcionada frente a las protestas de cerca de 500 personas frente al Museo Nacional, en Bogotá. Los manifestantes rechazan la eliminación de varias piezas de algunas de las colecciones del lugar.

“Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del museo. La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse”, advirtió Marín.