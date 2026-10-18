Francisco Barbosa respalda decisión del Gobierno sobre retirar obras del Museo Nacional: “Mutilaron la historia”

El exfiscal general Francisco Barbosa encendió nuevamente el debate sobre la preservación de la memoria histórica en Colombia, tras calificar como una “vergüenza” las modificaciones realizadas en el Museo Nacional de Colombia durante la administración del expresidente Gustavo Petro, acusando a ese gobierno de alterar el relato histórico del país.

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Barbosa reiteró las críticas que inicialmente había formulado en agosto de 2025, afirmando que durante la gestión de la izquierda se “mutiló la historia” con el objetivo de establecer una narrativa favorable hacia la criminalidad.

Según el exfiscal, las transformaciones borraron periodos cruciales de la historia colombiana, incluyendo la Conquista, la Colonia y el desarrollo de la República durante los siglos XIX y XX. En sus palabras, estas modificaciones buscaban implantar “relatos criminales” para influir en los ciudadanos.

El exjefe del ente acusador respaldó las acciones del Gobierno de Abelardo De La Espriella para intervenir el museo, manifestando que “en buena hora el gobierno actual le mete la mano a ese museo para dejar atrás” la línea conceptual establecida por sus predecesores.