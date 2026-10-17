Eva Ferrer ratifica sus señalamientos contra Verónica Alcocer y entregaría información a Estados Unidos

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, comenzó a comparecer ante las autoridades frente a lo dicho en su explosiva entrevista en SEMANA. Quien fue mano derecha de Verónica Alcocer no se retractó de ninguno de sus señalamientos en su declaración ante la Procuraduría General de la Nación, prometió entregar pruebas de sus acusaciones y la próxima semana hablará ante la Fiscalía sobre los audios en los que califica de “mafia” al círculo de la ex primera dama.

Patricia Grisales se fue contra Verónica Alcocer por actitud que tuvo en viejo video en el Congreso

Este medio conoció que el equipo jurídico, por otro lado, ya está en contacto con las autoridades de Estados Unidos y la estrategia consiste en que cada prueba aportada en Colombia también será suministrada a agentes extranjeros.