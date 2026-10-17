No más simbología de Carlos Pizarro en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Tan pronto el presidente Abelardo De La Espriella ordenó retirar los objetos simbólicos de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, la ministra de Cultura, Paola Holguín, cumplió la instrucción. SEMANA conoció que se retiraron imágenes expuestas en el Museo Nacional, el Museo de la Independencia, la Quinta de Bolívar, en Bogotá, y la Casa Zea, en Medellín.

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Se desmontaron cuadros con banderas del M-19 y hasta imágenes con la bandera de la muerte que lució Petro en eventos públicos. El material se archivó con sus respectivos protocolos. Recientemente, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución 218 de 2024, donde se reconoció el sombrero que usó Pizarro como patrimonio cultural.