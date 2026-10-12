María Elvira Salazar expresó su respaldo a Abelardo De La Espriella: lanzó mensaje sobre el futuro de Colombia

A través de una publicación compartida en Instagram, María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, expresó su orgullo por el respaldo de Abelardo De La Espriella y destacó su compromiso con Colombia, especialmente su intención de impulsar la seguridad, la prosperidad y las oportunidades para el país.

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“Colombia vuelve a mirar hacia adelante. Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella. Sé cuánto ama a Colombia. Conozco sus convicciones y la determinación con la que trabaja para devolverle a su país seguridad, prosperidad y oportunidades”, expresó María Elvira Salazar en un mensaje que acompañó con un video en el que el mandatario colombiano le manifiesta su apoyo.

Además, María Elvira Salazar afirmó que su representación de miles de colombianos en el sur de Florida la ha llevado a defender la democracia de Colombia y a respaldar las relaciones entre el país sudamericano y Estados Unidos, especialmente en momentos difíciles.

“Representar a miles de colombianos en el sur de Florida ha hecho de Colombia una causa que llevo conmigo cada día al Congreso. He estado con Colombia en los momentos difíciles. He defendido su democracia y su relación con los Estados Unidos cuando más importaba”, añadió la estadounidense en su mensaje compartido a través de la red social.

Finalmente, la política estadounidense aseguró que “comienza una nueva etapa” en su relación con Colombia y reiteró su apoyo a Abelardo De La Espriella, al tiempo que se comprometió a seguir respaldando al país y a sus ciudadanos desde el Congreso de Estados Unidos.

“Ahora comienza una nueva etapa. Abelardo tiene en mí una amiga. Colombia, una aliada. Y los colombianos, una voz firme en el Congreso de los Estados Unidos”, concluyó en su mensaje.