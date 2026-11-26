El vicepresidente José Manuel Restrepo estuvo en el lanzamiento del libro del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. El periodista lleva varios años destacando a los colombianos exitosos menores de 40 años.

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Restrepo aseguró que se trató de “un encuentro inspirador que demuestra que en Colombia los jóvenes encuentran oportunidades a pesar de las dificultades”.

“José Manuel tuvo la sensibilidad de reunir las historias de jóvenes menores de 40 años que, con trabajo, mérito y disciplina, se han convertido en ejemplo para la sociedad. Cada uno de ellos, desde sus distintas experiencias, nos recuerda algo que debemos reivindicar: el valor del mérito, del que trabaja, del que se esfuerza y sigue construyendo sin rendirse ante los obstáculos. El ejemplo no es la mejor forma de aprender, es la única. Y estos jóvenes son ejemplo y luz para todo un país ¡Gracias, José Manuel, y felicitaciones a todos!“, dijo.

Acevedo le contestó: “Gracias, apreciado vicepresidente. 33 millones de colombianos hoy tienen menos de 40 años. Muchos talentosos y no podemos dejar de apoyarlos”.