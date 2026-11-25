La farmacéutica mexicana que también es dueña de la reconocida marca de energizantes Electrolit, Grupo Pisa, anunció una inversión en Colombia de hasta US$255 millones para convertir a Colombia en su hub de producción y distribución para toda Sudamérica.

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Esto significa que la compañía multinacional reforzará su presencia en Colombia y la hará su centro logístico para la repartición de sus productos en el sur del continente.

Aunque el Grupo Pisa está en el mercado nacional desde 2002, el vicepresidente José Manuel Restrepo reveló que en años pasados decidieron no invertir en este país por temores, pero ahora decidieron apostarle a la tierra del café confiando en la dirigencia de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

“La razón por la cual toman esta decisión es por la confianza que genera un Gobierno como el de Abelardo De La Espriella. (…) Y esta es la razón que los lleva a retomar una decisión que tenían aplazada hace varios años por falta de confianza”, dijo Restrepo en compañía de los representantes de la empresa mexicana.

Grupo Pisa es una de las compañías farmacéuticas más grandes y relevantes de América Latina, de capital 100 % mexicano. Se fundó en 1945 en Guadalajara y se especializa en la fabricación, distribución y comercialización de medicamentos, insumos médicos y servicios integrales para el sector salud público y privado.

El holding empresarial cuenta con varias empresas, entre las que destacan:

Electrolit: Sueros de rehidratación oral.

Sueros de rehidratación oral. Soldrin: Gotas oftálmicas y óticas.

Gotas oftálmicas y óticas. Agrifen: Línea de antigripales.

Línea de antigripales. Buvacaína: Anestésicos locales de uso hospitalario.

Anestésicos locales de uso hospitalario. Brospina: Analgésicos para el manejo del dolor.

La consolidación de este centro de distribución representa un impulso clave para la reindustrialización farmacéutica en Colombia y el fortalecimiento de la cadena de suministro regional.

“Esta decisión es un mensaje claro: el mundo vuelve a confiar en nuestro país. La confianza que genera el Gobierno del Presidente @ABDELAESPRIELLA se traduce en inversión, empleo y oportunidades para los colombianos”, dijo el vicepresidente de Colombia.