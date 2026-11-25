Una nueva edición del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. En un Atanasio Girardot lleno, a la altura del espectáculo, rojos y verdes miden fuerzas en la pelea por ser finalistas en diciembre.

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Sobre el minuto 40 cayó la desafortunada jugada que dejó con 10 jugadores al Independiente Medellín y le bajó los ánimos cuando mejor estaba jugando ante Nacional.

El atacante Jeison Medina fue por un balón, pero no midió la fuerza, llegó a destiempo y sin el balón en la foto, piso la parte inferior del gemelo y casi que lesiona al canterano Emanuel Benítez.

Momento del pisotón de Medina Foto: @WinSportsTV

El jugador quedó tendido en el suelo, pero en la repetición se ve que un poco más de fuerza o de fricción en la extremidad, el joven futbolista pudo haberse lesionado tras el pisotón de Medina.

Momento del pisotón de Medina Foto: @WinSportsTV

En un principio, el árbitro mostró la tarjeta amarilla, pero fue rápidamente notificado por el VAR y fue a las pantallas a revisar. Ahí cambió la decisión y fue roja directa que dejó con 10 al DIM, que daba una buena impresión en el 1-1 parcial en el clásico.

¡ROJA PARA MEDELLÍN! Jeison Medina ve la tarejta roja tras un fuerte pisotón luego del llamado del VAR. 🟢⚽🔴🔵 📺Vive con todo la #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/MYFEB3kifk — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Jeison Medina venía presentando un buen nivel en los últimos partidos del Medellín y su presencia era clave en la zona de ataque. Esta roja lo baja, al menos, de los dos próximos juegos del DIM en el cuadrangular.

Medellín espera seguir escalando en el grupo

Independiente Medellín se presentó a este partido con una victoria en el debut del grupo A, 1-0 ante Santa Fe en el Atanasio, que le daba cierto favoritismo en el clásico. El ingreso de Juan Fernando Quintero, Jackson Martínez y Agustín Martegani cambiaron el juego y el DIM pudo asegurar los tres puntos.

Mientras que Atlético Nacional se vio otra vez sorprendido por el Once Caldas con un empate, el cuarto consecutivo, con un 0-0 en el Palogrande de la ciudad de Manizales. Las dudas de Lucas González y el envión de Luis Amaranto Perea pusieron las fichas para un partidazo.

Antes de la expulsión de Medina, Medellín sufrió la baja de Daniel Cataño, quien fue titular, pero tuvo un choque con James Rodríguez que lo dejó tendido en el suelo. Intentó seguir en la cancha, pero los dolores en una de sus rodillas no se lo permitieron. En su lugar ingresó Léider Berrío, quien ya tiene amarilla.