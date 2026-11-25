Los conductores que tienen multas de tránsito pendientes suelen preguntarse si esa deuda puede convertirse en un obstáculo para realizar otros procedimientos o incluso para viajar fuera de Colombia. Aunque las sanciones económicas sí pueden generar consecuencias administrativas, es importante distinguir entre las restricciones que existen ante los organismos de tránsito y las condiciones para salir del territorio nacional.

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En primer lugar, tener una multa de tránsito pendiente no constituye, por sí sola, un impedimento para salir de Colombia. Una deuda de esta naturaleza no genera automáticamente una prohibición migratoria ni significa que Migración Colombia pueda detener a una persona en un aeropuerto o puesto fronterizo por ese motivo. Una eventual restricción de salida tendría que responder a una medida legal independiente y no simplemente a la existencia de una infracción de tránsito.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se trata de trámites ante las autoridades de tránsito. El artículo 10 de la Ley 769 de 2002 establece que el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito) permite verificar si los ciudadanos se encuentran a paz y salvo. Esta condición es necesaria para adelantar procedimientos como la renovación de la licencia de conducción o el traspaso de un vehículo, entre otros trámites que exigen esa verificación.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-038 de 2020, explicó que esta restricción recae sobre la persona que fue sancionada y no sobre el vehículo como tal. Es decir, no se trata de una deuda que automáticamente se transfiera al automóvil, sino de una obligación atribuida al infractor.

El Ministerio de Transporte abordó esta diferencia en el concepto con radicado 20261340050511, emitido el 19 de enero de 2026. La entidad precisó que la existencia de un comparendo o de una orden de comparecencia registrada en el SIMIT no afecta por sí sola la condición de paz y salvo ni debería impedir la realización de trámites, siempre que todavía no exista una multa ejecutoriada.

Por el contrario, cuando ya existe una sanción en firme y esta no ha sido pagada, el ciudadano pierde la condición de paz y salvo y puede encontrar restricciones para adelantar los procedimientos que requieren ese requisito.