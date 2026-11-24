El terremoto del pasado 10 de agosto se perfila como uno de los siniestros más costosos que ha enfrentado la industria aseguradora colombiana. La magnitud de los daños en viviendas, edificios y establecimientos comerciales ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las compañías, que todavía enfrentan dificultades para cuantificar las pérdidas y completar las indemnizaciones.

Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar, considera que, excluyendo el caso de EPM, el terremoto podría ser el evento de mayor costo en la historia del sector asegurador colombiano, incluso por encima de los desembolsos asociados con la pandemia.

Pagos por terremoto se aceleran, pero aún hay una amplia brecha frente a las reclamaciones

Según el ejecutivo, el costo total del terremoto para la industria podría rondar los 2.000 millones de dólares, una cifra considerable para el mercado colombiano, aunque relativamente pequeña frente a las grandes catástrofes que enfrentan las aseguradoras internacionales.

En el caso de Seguros Bolívar, Carrillo estima que las pérdidas podrían alcanzar los 300.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 200.000 millones corresponderían a viviendas. El resto estaría asociado principalmente con afectaciones empresariales y otras coberturas.

El terremoto de magnitud 7,4 afectó varias poblaciones del occidente del país, dejando escombros y estructuras afectadas. Foto: Colprensa

Sin embargo, las cifras definitivas todavía están pendientes de establecerse, debido a las dificultades para ingresar a algunos inmuebles gravemente afectados.

Miles de reclamaciones pendientes

Seguros Bolívar tenía aproximadamente 80.000 viviendas aseguradas en las regiones impactadas, principalmente Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. Tras el terremoto recibió cerca de 15.000 avisos de siniestro, aunque solamente ha logrado obtener información suficiente para tramitar alrededor de 9.500.

Fondo Milagro dio fechas para entregar las primeras 280 viviendas en Pereira y nuevas acciones para la recuperación del terremoto

De los inmuebles evaluados o visitados, unos 7.700 casos ya tienen definido el ajuste de los daños y cerca de 3.500 reclamaciones han sido pagadas.

Otros 2.400 o 2.500 casos quedaron por debajo del deducible, mientras que aproximadamente 1.000 están en reconsideración por solicitudes de los asegurados.

Uno de los principales obstáculos está en las copropiedades con afectaciones estructurales, donde todavía no se determina si los edificios pueden repararse o deben demolerse.

En varios edificios colapsados de Cali se logró el rescate de personas con vida atrapadas entre los escombros. Foto: Colprensa

Carrillo señaló que unos 500 inmuebles permanecen en edificaciones con daños graves cuya habitabilidad no ha sido definida. La compañía prevé que algunos de estos casos continuarán pendientes durante 2027.

Hasta ahora, Seguros Bolívar ha declarado la pérdida total en alrededor de 200 inmuebles, la mayoría de los cuales ya fueron indemnizados.

¿Subirán los seguros por el terremoto?

Pese al elevado costo del desastre, Carrillo considera que las primas de los seguros de vivienda no necesariamente aumentarán el próximo año.

SuperFinanciera impondrá sanciones por incumplir pago de indemnizaciones en siniestros del terremoto

Explicó que los riesgos catastróficos están respaldados por contratos de reaseguro con compañías internacionales, que asumen una parte importante de las indemnizaciones. Seguros Bolívar, por ejemplo, cuenta con aproximadamente 15 reaseguradores de mercados como Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos.

Según Carrillo, las tarifas internacionales dependen principalmente de grandes catástrofes en mercados con elevada cobertura aseguradora, además de variables financieras como las tasas de interés.

Carillo asegura que los seguros de incendio y terremoto son relativamente baratos. Por ejemplo, para un inmueble de 300 millones de pesos, pueden costar unos 400.000 pesos al año, alrededor de 35.000 mensuales.

El terremoto también dejó en evidencia otra debilidad: la baja penetración de los seguros de vivienda en Colombia. Carrillo calcula que apenas el 8 % de las viviendas del país cuenta con esta protección.

Aunque durante septiembre y octubre aumentó la demanda de pólizas, el ejecutivo advierte que el ritmo sigue siendo insuficiente para cerrar esa brecha.

La compañía espera haber atendido cerca del 90 % de sus clientes afectados al finalizar 2026. Los casos más complejos, especialmente aquellos que requieren estudios estructurales y decisiones de las autoridades, podrían tardar más.