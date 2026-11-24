La Superintendencia Nacional de Salud inició el lunes 23 de noviembre, las mesas de conciliación de cartera entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los demás actores del sistema en Bogotá, Huila y Meta.

Supersalud pone bajo la lupa a seis EPS y les exige explicar qué está pasando con sus finanzas

Las mesas instaladas ayer por la Supersalud tienen como objetivo “depurar las cuentas por cobrar y pagar, establecer el estado real de las obligaciones y consolidar una base de información sobre las deudas del sector”, según detalló el comunicado oficial de la entidad.

Con esto también se buscaría contribuir a resolver el pasivo acumulado entre EPS e IPS, una situación que impacta directamente el flujo de recursos y la capacidad de las prestadoras para continuar sus servicios para los pacientes.

Con un balance parcial de 12 EPS y 26 IPS en las mesas que se desarrollaron en San Andrés y Chocó ayer, la Superintendencia constató una cartera superior a los $311.000 millones con corte al 23 de noviembre.

Ayer, 23 de noviembre, empezaron las mesas de conciliación para revisar cuánto se debe y qué queda pendiente por pagar. Foto: @Supersalud en X

Además de la instalación de las mesas de conciliación, la entidad también activó la Red Nacional de Controladores para “fortalecer la coordinación institucional, compartir información y optimizar el seguimiento a los recursos públicos destinados a la salud”, según explicó la Supersalud.

En esta Red se cuenta también con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la ADRES.

La articulación con estas entidades busca, además, ofrecer más claridad sobre el estado de las cuentas y optimizar el control de los recursos públicos que financian la salud en el país.

Las otras jornadas en Bogotá, Huila y Meta buscarán ampliar la revisión de las deudas y facilitar acuerdos de pago entre las entidades involucradas.