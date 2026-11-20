De acuerdo con la Supersalud, los agentes especiales interventores deberán convocar las respectivas asambleas generales de accionistas y presentar un informe sobre la gestión adelantada durante la intervención, acompañado de un diagnóstico actualizado de cada EPS.

Las seis EPS involucradas en la decisión son Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud (SOS).

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Interventores deberán responder por la gestión de las EPS

La decisión, comunicada este 20 de noviembre de 2026, busca fortalecer los mecanismos de gobierno corporativo, la rendición de cuentas y el seguimiento a la administración de las entidades que se encuentran bajo medidas de intervención.

De acuerdo con la Supersalud, los agentes especiales interventores deberán convocar las respectivas asambleas generales de accionistas y presentar un informe sobre la gestión adelantada durante la intervención, acompañado de un diagnóstico actualizado de cada EPS.

La rendición de cuentas incluirá información sobre la gestión administrativa, la situación financiera de las entidades, los giros efectuados y el cumplimiento de las condiciones de habilitación.

También deberán explicar cómo está conformada la red de prestadores de servicios de salud y presentar el estado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), así como las acciones de tutela y los desacatos que continúan pendientes.

La Supersalud restableció las asambleas generales de accionistas. Foto: Supersalud

Estados financieros y propuestas de reorganización

Otro de los puntos establecidos por la Superintendencia es la presentación de los estados financieros ante las asambleas generales de accionistas, para su aprobación y consideración.

Los interventores también tendrán que someter a evaluación propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional.

Estas podrán incluir medidas como capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias.

Según la entidad, estas iniciativas están orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las EPS y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

Adicionalmente, los agentes especiales deberán informar sobre la conformación y el funcionamiento de la Junta Asesora de Acreedores, incluido su reglamento, las funciones que desarrolla, las convocatorias realizadas y las actas de sus sesiones.

Atención al cliente de la Nueva EPS. Foto: Foto: Nueva EPS- API

La Supersalud aclaró que el restablecimiento de las asambleas generales de accionistas no modifica sus facultades de inspección, vigilancia y control, ni las atribuciones que tienen los agentes interventores en el marco de las medidas administrativas.

Esto significa que la decisión está enfocada en fortalecer los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre la administración de las EPS, mientras continúan vigentes las medidas de intervención.

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Con estas disposiciones, la Superintendencia busca que los accionistas conozcan la situación de las entidades y tengan información sobre las decisiones administrativas y financieras adoptadas durante los procesos de intervención.