Colombia busca atraer nuevas inversiones y fortalecer su industria farmacéutica.

Durante la Milagro Week, el Gobierno anunció recursos por US$200 millones para impulsar la investigación clínica y abrir nuevas oportunidades en el sector salud.

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Inversión para la investigación clínica

Uno de los anuncios centrales de la mesa de trabajo dedicada al sector farmacéutico fue el compromiso de inversión de Eli Lilly por US$200 millones en Colombia.

La cifra se conoció durante un encuentro en el que participaron la ministra de Salud, Ana María Vesga; el vicepresidente, José Manuel Restrepo; representantes del Invima, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y empresarios de la industria.

Vicepresidente Juan Manuel Restrepo y representantes de la industria farmacéutica. Foto: Redes sociales Ministerio de Salud

Durante la conversación se mencionó que la inversión inicial estaría entre US150millones y US200 millones, con posibilidades de aumentar en el futuro.

Posteriormente, Restrepo destacó el anuncio de los US$200 millones para el sector farmacéutico colombiano.

La inversión está relacionada con el impulso de la investigación clínica y los medicamentos.

Entre las iniciativas mencionadas también se encuentra la participación de la compañía en un módulo de imágenes para estudios clínicos y la generación de alianzas con otros actores de la industria.

El anuncio representa una oportunidad para fortalecer la presencia de compañías internacionales en el país y ampliar las posibilidades de investigación y desarrollo.

Durante la Milagro Week también se conoció el anuncio de Patria Investments, que proyecta invertir US$2.600 millones en Colombia en iniciativas relacionadas con salud, infraestructura y energía.

La apuesta contempla proyectos para ampliar la cobertura de los servicios de clínicas privadas e impulsar actividades vinculadas con la investigación clínica y los medicamentos.

Diego Chona, socio y director de Capital Privado para América Latina de Patria Investments, señaló que se trata de la mayor apuesta histórica de la firma en el área de salud.

Por su parte, Pablo Cano, representante de la compañía, explicó que algunos proyectos ya registran avances, entre ellos iniciativas relacionadas con la construcción de nuevos proyectos solares.

Durante la #MilagroWeek, la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, celebró junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo, y la directora del @invimacolombia, Pahola Pulgarín, una gran noticia para el país: Plasma Pharm invertirá 200 millones de dólares en Colombia. Esto significa que tendremos por lo menos 150 centros de recolección de plasma y que en Colombia se fabricarán medicamentos elaborados a partir de este componente de la sangre. Con la venta de esos productos, la inversión podría llegar a 750 millones de dólares. ¿Y por qué esto es relevante? Si estos medicamentos se hacen en el país, no habrá que esperarlos desde el exterior. Para la ministra Vesga, es una forma de fortalecer el sistema de salud y de llevar la innovación y la tecnología a los pacientes. — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) November 18, 2026

Invima busca reducir los tiempos para los ensayos clínicos

Además de los anuncios económicos, uno de los asuntos centrales de las reuniones fue la necesidad de mejorar las condiciones regulatorias para desarrollar investigaciones clínicas en Colombia.

La directora del Invima, Pahola Pulgarín, presentó una iniciativa para reducir los tiempos de autorización de los ensayos clínicos, que actualmente pueden tomar 135 días.

La propuesta busca disminuir ese periodo a 70 días mediante la presentación paralela de solicitudes ante los comités de ética y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

La medida comenzará con un proyecto piloto y hace parte de los esfuerzos para facilitar la llegada de nuevas investigaciones al país.

La agenda del Invima en Estados Unidos también incluyó una reunión bilateral con representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país (FDA).

Durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación en materia de convergencia regulatoria, intercambio de experiencias y modernización de procedimientos.

También se exploraron posibilidades de colaboración en transformación digital, innovación e inversión.

Este acercamiento busca fortalecer las capacidades regulatorias de Colombia y facilitar el intercambio de conocimientos con una de las principales autoridades sanitarias internacionales.