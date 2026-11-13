Un resultado médico alentador fue anunciado en Rusia luego de que el primer paciente tratado con NeoOncovac, una vacuna personalizada contra el cáncer desarrollada por científicos de ese país, presentara una evolución favorable: las metástasis que tenía dejaron de ser detectables en los últimos exámenes médicos y no se han identificado nuevas formaciones tumorales.

El hombre permanece en remisión completa desde hace aproximadamente cuatro meses, según informó Alexánder Guíntsburg, director científico del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú.

El anuncio fue realizado por Guíntsburg durante una entrevista con el medio ruso Gazeta.ru. De acuerdo con el investigador, el paciente ya terminó el esquema de tratamiento y continúa bajo seguimiento de especialistas del Centro Nacional de Investigación Médica en Radiología, adscrito al Ministerio de Salud de Rusia.

La vacuna está dirigida específicamente al tratamiento del melanoma cutáneo, un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir melanina.

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Un diagnóstico oportuno aumenta las posibilidades de tratamiento exitoso frente al cáncer de piel. Foto: Paga tomada de Freepik

Esta enfermedad puede avanzar hacia otras partes del organismo cuando las células malignas se diseminan a través de los sistemas linfático y sanguíneo, dando lugar a metástasis. En los casos avanzados, puede comprometer los ganglios linfáticos y órganos distantes.

Según la información divulgada por las autoridades científicas rusas, los últimos controles realizados al primer paciente no evidenciaron nuevos tumores y tampoco detectaron las metástasis que habían sido identificadas anteriormente.

Los médicos realizan tomografías computarizadas mensuales para examinar su evolución, con especial atención al estado de los ganglios linfáticos.

Aunque el resultado ha generado expectativas, el hombre deberá permanecer bajo vigilancia médica durante aproximadamente tres años para comprobar que la remisión se mantiene y descartar posibles recaídas.

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De acuerdo con la información publicada por el Centro Nacional de Investigación Médica en Radiología de Rusia, NeoOncovac está indicada para adultos con melanoma cutáneo de alto riesgo, en estadios III y IV, después de la extirpación quirúrgica completa de las lesiones tumorales. También contempla determinados casos de recurrencia regional o metástasis que puedan ser retiradas mediante cirugía.

Según Guíntsburg, seis pacientes con melanoma habían recibido la vacuna hasta noviembre de 2026. El segundo paciente se encontraba aproximadamente a mitad de su esquema de 10 aplicaciones y, de acuerdo con el investigador, había tolerado el medicamento mejor que el primero, sin presentar siquiera fiebre leve. Otros cuatro pacientes también habían comenzado el tratamiento.

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Las autoridades sanitarias rusas esperan ampliar el número de beneficiarios. La meta anunciada es tratar a 20 pacientes en el Instituto de Investigación Oncológica Hertsen de Moscú antes de finalizar 2026.

Además, se contempla extender su utilización a la Universidad Estatal de Medicina de Bashkiria. Según las declaraciones de Guíntsburg recogidas por GxP News, el Ministerio de Salud también destinó recursos para financiar el tratamiento y seguimiento de 120 pacientes durante 2026 y 2027.