Crisis financiera obliga a remitir usuarios a otras instituciones : alerta para pacientes del Hospital Alma Máter de Medellín

La crisis financiera del Hospital Alma Máter de Antioquia comenzó a tener consecuencias directas para los usuarios.

La institución empezó a remitir pacientes que requieren atención de alta complejidad a otros centros asistenciales, debido a la falta de medicamentos, insumos y disponibilidad de algunos especialistas.

La medida vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesa uno de los principales hospitales universitarios del departamento.

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Pacientes comenzaron a ser remitidos

La situación fue reportada por la Institución el jueves 12 de noviembre.

De acuerdo con la información divulgada, el hospital está activando procesos de remisión para pacientes cuyos tratamientos no pueden garantizarse en las condiciones actuales de la institución.

Carlos Oliveros Peralta, médico de hospitalización del Alma Máter, explicó que la falta de medicamentos e insumos, sumada a las dificultades para contar con algunos especialistas, obligó a tomar estas decisiones.

“El hecho de que tengamos un problema tan grave de falta de insumos y medicamentos, así como de que algunos especialistas no tengan condiciones para ir a trabajar, obliga tanto a la seccional de salud como a la oficina de auditoría del hospital a poner en remisión a algunos pacientes”, manifestó el profesional en Telemedellín.

La remisión busca que los pacientes puedan continuar sus tratamientos en instituciones que cuenten con los recursos y el personal necesario para atenderlos.

Aunque no se ha establecido cuántas personas han sido trasladadas, lo que se conoce hasta ahora es que existen restricciones operativas y que algunos usuarios que necesitan atención especializada están siendo remitidos.

Hospital Alma Máter de Antioquia Foto: Foto Hospital Alma Máter de Antioquia- API

¿Qué servicios están afectados?

La situación se explica por una reducción de la capacidad operativa del hospital.

Según el balance presentado por su Junta Directiva, la institución tiene fuera de funcionamiento 110 camas de hospitalización, 11 camas de cuidados intensivos y cinco quirófanos.

A esto se suma la renuncia de más de 552 profesionales de la salud durante 2026, un factor que ha dificultado mantener la disponibilidad de personal en diferentes especialidades.

También se han reportado afectaciones en servicios como laboratorio, trasplantes, oncología, hemodinamia e imágenes diagnósticas, además de varias áreas quirúrgicas.

El impacto es significativo si se tiene en cuenta que el Hospital Alma Máter atiende cerca del 25 % de los servicios de alta complejidad de Antioquia y recibe pacientes remitidos de departamentos como Chocó, Córdoba y de la región del Eje Cafetero.

Por esta razón, las dificultades en su funcionamiento también generan preocupación por la capacidad de respuesta de otros centros asistenciales que podrían recibir a estos usuarios.

Suspenden prácticas médicas por falta de garantías

La crisis del Hospital Alma Máter también comenzó a afectar la formación de futuros profesionales de la salud.

Desde el 12 de noviembre, médicos y especialistas anunciaron la suspensión de las prácticas profesionales de estudiantes de pregrado y posgrado de Medicina de la Universidad de Antioquia, debido a la ausencia de garantías clínicas y laborales para desarrollar sus actividades.

La decisión tiene un impacto importante en la formación académica, pues alrededor de 2.500 estudiantes de pregrado y posgrado realizan sus rotaciones en esta institución, donde se desarrollan cerca de 11.000 prácticas al año.

Imagen del Hospital Alma Máter y de Brahian Serna Gómez, representante estudiantil de la Facultad de Medicina Foto: Composición Semana/ Redes sociales

Brahian Serna Gómez, representante estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, afirmó lo siguiente:

“En este momento los estudiantes de la facultad de Medicina no participan en actividades académicas en el hospital, de eso se ven afectados los pacientes que van a la misma institución ya que no cuentan con los insumos para su tratamiento para las enfermedades,por eso se están remitiendo muchos de esos pacientes”.