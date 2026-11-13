Invima alertó por falsificación de Sal de Frutas Lua: “Absténgase de adquirir el producto fraudulento”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la comercialización de Sal de Frutas Lua falsificada en Colombia e hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir y consumir el producto identificado con el lote 1M7500 y fecha de vencimiento diciembre de 2027.

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Según informó la entidad, la falsificación fue confirmada por Laboratorio Tecnofar TQ S.A.S., titular del registro sanitario, luego de una denuncia y de las verificaciones realizadas por la compañía.

El fabricante aclaró que, aunque produjo un lote con ese mismo número de identificación, este ya cumplió su vida útil y no se encuentra actualmente en el mercado.

Falsificación del producto Sal de Frutas Lua. Foto: Montaje Semana / Invima

El Invima explicó que las unidades falsificadas presentan una fecha de vencimiento que no corresponde a la del producto original.

Además, tienen diferencias en el diseño y la distribución de los elementos gráficos del empaque, el tipo de impresión y la tipografía. También se identificó que la codificación 1M7500 DIC 2027 no coincide con el sistema utilizado por el fabricante.

Otra de las irregularidades está en el número de registro sanitario impreso en los sobres. Mientras el producto falsificado muestra el registro INVIMA 2008-010211-R2, el medicamento original cuenta con el registro INVIMA 2023-010211-R3, que se encuentra vigente.

La entidad advirtió que el contenido, el origen y las condiciones de almacenamiento y transporte de las unidades falsificadas son desconocidos, por lo que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia y pueden representar un riesgo para la salud.

Ante esta situación, el Invima pidió a quienes tengan el producto identificado con el lote 1M7500 suspender inmediatamente su consumo y abstenerse de comprarlo. También recomendó informar a las autoridades sanitarias territoriales o directamente a la entidad sobre los lugares donde se distribuya o comercialice.

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“Absténgase de adquirir el producto fraudulento (falsificado).No compre medicamentos ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud”, destacó el Invima.

Falsificación del producto Sal de Frutas Lua. Foto: Montaje Semana / Invima

En caso de presentar algún evento adverso relacionado con su consumo, los ciudadanos deben reportarlo a través del portal https://primaryreporting.who-umc.org/co o del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Esta alerta se suma a la publicada el 29 de agosto de 2025, cuando el Invima advirtió sobre la falsificación de Sal de Frutas Lua Plus, lote 0M8663 V DIC 26, tras confirmar que tampoco correspondía al producto original.