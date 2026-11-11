MIPRES tendrá nuevas reglas en Colombia: Ministerio de Salud advirtió a las EPS y puso fechas

Los cambios en el sistema de salud colombiano tienen una nueva fecha marcada en el calendario. El Ministerio de Salud anunció que las nuevas reglas de MIPRES comenzarán a aplicarse integralmente el próximo 7 de diciembre de 2026.

La transición involucra a EPS, IPS, proveedores y profesionales de la salud, pero también pone sobre la mesa una preocupación para los pacientes: que los ajustes no terminen convirtiéndose en trabas para recibir sus tratamientos.

Ministerio de Salud da un giro al sistema de medicamentos: MIPRES sale y llega un nuevo modelo digital

La medida quedó establecida en la Resolución 1816 de 2026, que actualiza los procedimientos para acceder a tecnologías y servicios complementarios en salud que no se financian con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Entre los procesos que tendrán nuevas disposiciones están la prescripción, el suministro, la verificación, el control, el pago y el análisis de la información relacionada con estos servicios.

Sin embargo, los cambios no entrarán en funcionamiento de inmediato. Según informó la cartera de Salud, hasta el 6 de diciembre continuarán aplicándose las reglas actuales, establecidas en las Resoluciones 740 y 2622 de 2024. Ese periodo servirá para que las entidades del sistema realicen los ajustes tecnológicos, administrativos y operativos necesarios.

Cali: Desde el 15 de noviembre dejara de suministrar medicamentos a miles de usuarios de Sanitas debido a una millonaria deuda por parte de la EPS, ha generado preocupación en el país por parte de los afiliados. foto José L Guzmán. El País oct 31-23 Foto: José Luis Guzmán. El País

Uno de los puntos centrales será la adecuación de MIPRES, la herramienta que utilizan los profesionales de la salud para registrar determinadas prescripciones médicas. El Ministerio adelantará pruebas y capacitaciones para garantizar su funcionamiento bajo los nuevos procedimientos.

La actualización busca fortalecer el seguimiento a las prescripciones, la entrega de servicios y tecnologías en salud, y los procesos de verificación y pago. El objetivo, según la entidad, es mejorar la gestión y la transparencia en el manejo de los recursos.

Las autoridades explicaron las dificultades que afectaron el suministro de este medicamento. Foto: MinSalud / Getty Images

Pero hay una advertencia que involucra directamente a las EPS y demás actores del sistema. El ministerio recordó que deberán garantizar la continuidad de los tratamientos y la atención de los pacientes durante el periodo de transición. En otras palabras, los cambios administrativos y tecnológicos no podrán convertirse en barreras para acceder a los servicios de salud.

La nueva fecha será clave para las entidades que deben adaptar sus procedimientos, pero también para los usuarios que requieren tecnologías y servicios no financiados con recursos de la UPC. Por ahora, el Ministerio no anunció una suspensión de tratamientos ni interrupciones en la atención; su instrucción es que la implementación de las nuevas reglas no afecte la prestación de los servicios.