Conectar con el cuerpo para transformar el bienestar: la visión de Adriana Zambrano sobre salud, conciencia y liderazgo

Para Adriana Zambrano Botero, el bienestar nunca ha sido solamente una tendencia. Ha sido una búsqueda personal, una filosofía de vida y con el tiempo, un propósito capaz de impactar a miles de personas.

Su historia comenzó mucho antes de crear Savvy, una compañía enfocada en generar bienestar, hábitos saludables, descanso, alimentación y prevención. Desde siempre sintió afinidad por el cuidado personal, la salud y el equilibrio. Sin embargo, fue la unión de dos mundos, su experiencia en marketing y el conocimiento científico de su expareja y hoy socio, el médico funcional Carlos Jaramillo, director científico de la compañía, lo que terminó convirtiéndose en el punto de partida de un proyecto que hoy busca transformar la manera en que las personas entienden su bienestar.

“Queríamos transformar la salud. Teníamos una visión amorosa de entregarle al mundo otras opciones alrededor del bienestar”, afirma Zambrano.

Durante varios años trabajó en el mundo corporativo, especialmente en áreas comerciales y de marketing. Allí adquirió herramientas, estructura y experiencia a la vez que empezó a cuestionarse sobre el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Ese cambio de perspectiva llegó con el nacimiento de su hijo Luciano. “Cuando nació mi hijo encontré un despertar. Quería crear algo para mí, donde el tiempo que dejara de compartir con él realmente generara valor desde mis talentos y mi propósito”.

Ese tránsito hacia el emprendimiento no estuvo exento de retos. Ella reconoce que salir del mundo corporativo no eliminó automáticamente las inseguridades o los desafíos internos que enfrentaba. Por el contrario, fue un proceso de autoconocimiento y transformación personal. “Creí que me quitaba todos los paradigmas del mundo corporativo y me encontré con los mismos fantasmas. Ahí entendí que los fantasmas caminaban conmigo”.

Aprender a liderar desde otro lugar se convirtió entonces en una de sus mayores lecciones. Construir una empresa alineada con el bienestar implicaba primero, vivir ese bienestar desde adentro. Entendió que tenía el privilegio de crear la compañía que quería. “Si vendemos bienestar, primero tiene que existir dentro de nosotros”.

Esa visión también transformó la manera en que entiende el liderazgo. Para ella, liderar no se trata únicamente de construir negocio, sino de generar coherencia, impacto y conversaciones que inspiren a otros a tomar decisiones más conscientes sobre su salud.

En plena pandemia, el crecimiento digital permitió que las personas comenzaran a acercarse a temas relacionados con el cuidado personal, hábitos de sueño, alimentación equilibrada y prevención de enfermedades. Sin embargo, fue en los encuentros presenciales posteriores donde comprendieron la verdadera dimensión del impacto que estaban generando. “Nos dimos cuenta de que habíamos movilizado conversaciones alrededor de la salud que jamás imaginamos. Personas que nos decían que habían cambiado su vida simplemente entendiendo mejor su cuerpo”.

Las historias comenzaron a multiplicarse, personas que mejoraron su descanso, aprendieron a gestionar síntomas que habían normalizado durante años o encontraron nuevas herramientas para sentirse mejor física y emocionalmente. Para Zambrano, el bienestar no debería sentirse como una meta inalcanzable ni como una exigencia de perfección. En medio del exceso de información que circula actualmente en redes sociales, considera que uno de los mayores desafíos es aprender a filtrar, cuestionar y conectar nuevamente con el cuerpo. “Nos hemos desconectado muchísimo de nosotros mismos. El cuerpo es un gran maestro y constantemente nos muestra lo que necesitamos”. Esa mirada también la ha llevado a reflexionar sobre el papel de las plataformas digitales y la responsabilidad de quienes hoy lideran conversaciones relacionadas con salud y bienestar. “Hay demasiada información y muchas personas no saben a quién creerle. Por eso tenemos la responsabilidad de traer información consciente, cercana y responsable”.

Actualmente, además de liderar el crecimiento de la compañía en mercados como Chile y Estados Unidos, Zambrano atraviesa una nueva etapa personal enfocada en acompañar procesos de liderazgo y bienestar en otras personas, especialmente mujeres y profesionales que buscan equilibrio entre su vida personal y laboral. “He encontrado un gran propósito en servir a otros desde mi experiencia. Mostrar que sí es posible trabajar diferente, relacionarnos distinto con el bienestar y encontrar balance sin abandonarnos a nosotros mismos”.

Su visión hacia el futuro continúa centrada en la educación, la tecnología y la construcción de comunidades que permitan a las personas tomar decisiones más conscientes sobre su salud. Porque para ella el verdadero bienestar no comienza en las tendencias ni en las fórmulas perfectas, sino en la capacidad de escuchar el cuerpo, conectar con uno mismo y construir una vida coherente con aquello que realmente genera plenitud.

¿Qué es ‘Líderes por Colombia’?

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