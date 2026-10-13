Herbalife reporta crecimiento del 5 % en Colombia durante el primer semestre de 2026

Herbalife cumple 25 años de operación en Colombia, mercado que se ha consolidado como uno de los más importantes para la compañía en Centro y Sudamérica. La empresa reportó ventas superiores a $175.000 millones en 2025 y un crecimiento del 5 % durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

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Actualmente, la compañía cuenta con más de 50.000 distribuidores independientes en el país y un portafolio de más de 45 productos, entre alimentos, suplementos dietarios y productos de nutrición externa. Durante los últimos cinco años, ha realizado nueve lanzamientos en el mercado colombiano, con nuevas opciones en categorías como proteínas, nutrición deportiva y bebidas funcionales.

La operación también ha incorporado cambios logísticos para facilitar las entregas. Según la empresa, el despacho directo al consumidor y las alianzas estratégicas permiten entregar pedidos en menos de 24 horas en la mayoría de las ciudades y alcanzar niveles de satisfacción superiores al 90 %.

En materia social, la Herbalife Family Foundation destinó más de USD$105.000 en 2025 a tres organizaciones vinculadas al programa Casa Herbalife en Colombia, con las que benefició a más de 460 niños y niñas mediante iniciativas de nutrición.

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La compañía también participa en programas de apoyo alimentario junto con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y en iniciativas de sostenibilidad relacionadas con envases y empaques.

“Estos 25 años nos encuentran con una presencia sólida y con la determinación de consolidar al país como un referente regional en innovación, nutrición y emprendimiento”, señaló Raúl Manrique, vicepresidente y gerente general para Centro y Sudamérica de Herbalife.