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Herbalife reporta crecimiento del 5 % en Colombia durante el primer semestre de 2026

La compañía reportó ventas superiores a $175.000 millones en 2025.

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Redacción Economía
13 de octubre de 2026 a las 1:19 p. m.
Andrés Peñuela, director de Ventas y Mercadeo de Herbalife para Colombia, Venezuela y Bolivia.
Andrés Peñuela, director de Ventas y Mercadeo de Herbalife para Colombia, Venezuela y Bolivia. Foto: Herbalife

Herbalife cumple 25 años de operación en Colombia, mercado que se ha consolidado como uno de los más importantes para la compañía en Centro y Sudamérica. La empresa reportó ventas superiores a $175.000 millones en 2025 y un crecimiento del 5 % durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

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Actualmente, la compañía cuenta con más de 50.000 distribuidores independientes en el país y un portafolio de más de 45 productos, entre alimentos, suplementos dietarios y productos de nutrición externa. Durante los últimos cinco años, ha realizado nueve lanzamientos en el mercado colombiano, con nuevas opciones en categorías como proteínas, nutrición deportiva y bebidas funcionales.

La operación también ha incorporado cambios logísticos para facilitar las entregas. Según la empresa, el despacho directo al consumidor y las alianzas estratégicas permiten entregar pedidos en menos de 24 horas en la mayoría de las ciudades y alcanzar niveles de satisfacción superiores al 90 %.

En materia social, la Herbalife Family Foundation destinó más de USD$105.000 en 2025 a tres organizaciones vinculadas al programa Casa Herbalife en Colombia, con las que benefició a más de 460 niños y niñas mediante iniciativas de nutrición.

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La compañía también participa en programas de apoyo alimentario junto con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y en iniciativas de sostenibilidad relacionadas con envases y empaques.

“Estos 25 años nos encuentran con una presencia sólida y con la determinación de consolidar al país como un referente regional en innovación, nutrición y emprendimiento”, señaló Raúl Manrique, vicepresidente y gerente general para Centro y Sudamérica de Herbalife.