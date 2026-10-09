Empresa colombiana lanza línea de suplementos desarrollada con IA

La compañía colombiana Jungle Labs anunció el lanzamiento de una línea de suplementos nutricionales de consumo diario, disponible exclusivamente a través de Rappi Turbo. La propuesta combina el uso de inteligencia artificial (IA) para acelerar la investigación bibliográfica con la validación médica de las fórmulas y su fabricación bajo estándares de Buenas Prácticas de Manufactura.

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Según la empresa, la IA se utilizó para consultar literatura académica revisada y agilizar un proceso de investigación que tradicionalmente podría tomar años. Sin embargo, la tecnología no definió las fórmulas: estas fueron sometidas a revisión de profesionales de la salud antes de su producción.

Jungle Labs indicó que su portafolio cuenta con registro sanitario del Invima y está formulado sin estearato de magnesio. La compañía también aseguró que sus productos están libres de sellos de advertencia por excesos de azúcares, sodio y grasas.

Todo el portafolio cuenta con certificación y registro sanitario oficial del Invima. Foto: Rappi

“La suplementación dejó de ser un asunto exclusivo del gimnasio para convertirse en parte de la rutina diaria de cualquier persona que busca cuidar su bienestar. Utilizamos la Inteligencia Artificial para acelerar la revisión científica de años a semanas, pero la validación final es médica y regulatoria. Estamos tan seguros de la pureza de nuestras tablas que invitamos a cualquiera a comparar nuestra etiqueta con la de su despensa usando la IA de su preferencia”, afirmó Sebastián Hernández, fundador de Jungle Labs.

La línea inicial incluye cinco productos dirigidos a diferentes necesidades. Frog Flow está enfocado en la salud digestiva, con probióticos y prebióticos; Jaguar Force combina proteína y creatina para el rendimiento y la recuperación; y Bear Restore contiene colágeno hidrolizado de origen marino y otros tipos de colágeno.

El portafolio también incorpora Hummingbird Rhythm, una fórmula de magnesio y L-taurina, y Condor Control, orientado a la hidratación y el equilibrio de electrolitos.

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La empresa señaló que, al eliminar intermediarios como importadores y distribuidores, puede reducir costos frente a marcas prémium del mercado. En particular, reportó disminuciones de hasta 88 % en el costo por gramo de prebióticos y de 68 % en colágeno marino.

Los productos están disponibles desde el 8 de octubre en Rappi Turbo, con entregas anunciadas en 10 minutos. La alianza convierte a la plataforma en el canal exclusivo de comercialización de la nueva línea.