Rappi y Crepes & Waffles, entre los grandes reconocidos por Endeavor Colombia

Rappi y Crepes & Waffles fueron algunos de los protagonistas de la celebración de los 20 años de Endeavor Colombia, organización que reunió en Bogotá a más de 450 empresarios, inversionistas, mentores y emprendedores de la región.

“Los jóvenes sí quieren trabajar, pero buscan empresas con propósito”

Rappi recibió el reconocimiento principal por su “Efecto Multiplicador”, en referencia al impacto que ha tenido la compañía sobre nuevas generaciones de emprendedores. La empresa, fundada por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, actualmente opera en nueve países y, según Endeavor, más de 130 startups cuentan con exintegrantes de Rappi entre sus equipos.

Por su parte, Beatriz Fernández y Eduardo Macía, fundadores de Crepes & Waffles, fueron reconocidos como Colombianos Destacados por la construcción de una marca con impacto empresarial y social.

Durante sus dos décadas en el país, Endeavor Colombia ha seleccionado 81 empresas, de las cuales 46 permanecen activas en la red. Al cierre de 2025, estas compañías generaban más de 24.000 empleos directos y registraban ingresos superiores a $10 billones. Además, habían acumulado más de US$300 millones en capital entre deuda y equity para financiar su expansión.

‘Juntos por el Pacífico’, la iniciativa impulsada por líderes caleños para ayudar a emprendedores afectados por el terremoto

La organización también presentó su nueva cohorte de emprendedores para 2026, integrada por fundadores de empresas como Littio, Movii y Refurbi.

Como parte de la celebración, Endeavor Colombia destinó 10 % de los ingresos del evento a la iniciativa ‘Multiplicar para Reconstruir’, destinada a apoyar a familias afectadas por el terremoto del Pacífico colombiano del pasado 10 de agosto.