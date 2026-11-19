La Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) manifestó su respaldo a la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, pero pidió incorporar medidas para proteger la inversión, la competitividad empresarial y el empleo formal.

El presidente del gremio, Miguel Ángel Díaz, advirtió que, si el proyecto se aprueba en sus condiciones actuales, los costos de los servicios de vigilancia podrían aumentar aproximadamente un 14 %. A este porcentaje se sumaría el incremento estimado del salario mínimo para 2027, cercano al 8 %, lo que representaría un aumento acumulado de hasta el 22 % para el sector.

“El país necesita recuperar sus finanzas públicas, pero no podemos hacerlo encareciendo aún más la contratación formal. Las empresas de vigilancia tienen una estructura de costos intensiva en mano de obra y cualquier incremento termina trasladándose a la operación, a los clientes y, en última instancia, al empleo”, explicó Díaz.

El gremio también señaló que el sector ha registrado una reducción en su personal operativo acreditado. Según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pasó de 394.007 personas en mayo de 2023 a 341.128 en octubre de 2026, una disminución de 52.879 registros, equivalente al 13,4 %.

Ante este panorama, Confevip propuso tres medidas: eliminar el impuesto al patrimonio, suprimir el gravamen del 4 por mil y evitar nuevos incrementos en los costos parafiscales y de seguridad social.

“Ya llegó la hora de que simplifiquemos los costos laborales, que empecemos a hacerlo y estemos en los estándares internacionales de la OCDE. Colombia tiene uno de los mayores costos de nómina. No podemos cargar uno más. Destruiríamos empleo y no se consolidaría el fortalecimiento empresarial ni mucho menos la recuperación económica”, señaló Díaz.

Frente al ajuste fiscal estimado por el Gobierno en cerca de $90 billones, la Confederación planteó recuperar una cartera pendiente de $94 billones mediante la Dian y la UGPP, combatir la evasión y el contrabando, vender activos estatales no estratégicos y reorganizar las entidades públicas. Esta última alternativa tendría un ahorro estimado de $26 billones.