El RegioTram del Norte, también conocido como el Tren de Zipaquirá, llegó a la agenda internacional de inversiones de la Milagro Week, realizada en Nueva York y liderada por la Vicepresidencia de la República, en cabeza de José Manuel Restrepo. El proyecto, que contempla una inversión de $17,4 billones, hace parte de las 15 iniciativas de Bogotá-Región presentadas ante inversionistas internacionales.

Desde Zipaquirá, el alcalde Fabián Rojas y el gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), Orlando Santiago Cely, dieron a conocer los avances de la iniciativa, que pasó de la etapa de estructuración al proceso licitatorio y prevé seleccionar a su concesionario a mediados de 2027.

“Que el Tren de Zipaquirá esté presente en esta agenda internacional es una gran noticia para nuestra ciudad y para Sabana Centro. Agradecemos al Gobierno nacional, al gobernador Jorge Emilio Rey por su liderazgo y a la Empresa Férrea Regional por su compromiso. Junto con los alcaldes de la región seguimos trabajando y acompañando este proyecto, que representa más tiempo para nuestras familias y más oportunidades para nuestra gente”, expresó el alcalde Fabián Rojas.

Render de lo que será una de las dos estaciones del RegioTram del Norte ubicadas en Zipaquirá. Foto: Suministrada / Alcaldía de Zipaquirá - API

El proyecto cuenta con una cofinanciación de $14,2 billones de la Nación y $3,2 billones de Cundinamarca. Además, tras el Encuentro Regional de Bogotá y Cundinamarca del pasado 26 de octubre, el alcalde Rojas solicitó al Gobierno nacional priorizar el RegioTram del Norte en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

“El RegioTram del Norte ya pasó de la estructuración al proceso licitatorio, que abrimos en julio. Nuestro siguiente paso es seleccionar, hacia mediados de 2027, al concesionario que estará a cargo de los diseños, la construcción y la operación del sistema. Estamos avanzando en una etapa fundamental para que el Tren de Zipaquirá sea una realidad”, explicó Orlando Santiago Cely, gerente de la EFR.

El sistema conectará Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá mediante 48,9 kilómetros de corredor férreo, 17 estaciones, dos de ellas en Zipaquirá, y 26 trenes eléctricos. Según las proyecciones, movilizará inicialmente a 187.000 pasajeros diarios y beneficiará a cerca de un millón de habitantes.

De acuerdo con el cronograma de la Empresa Férrea Regional, la construcción está prevista entre 2029 y 2034, año en el que se proyecta el inicio de operaciones. La iniciativa busca reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conexión de los habitantes de Sabana Centro con oportunidades laborales, educativas y comerciales.