¿Quién se quedará con la licitación del RegioTram del Norte? Cundinamarca le abre la puerta a empresas de todo el mundo

El Regiotram del Norte todavía no tiene contratista definido y comenzó una búsqueda que trasciende las fronteras colombianas.

La Gobernación de Cundinamarca abrió conversaciones con representantes de 17 embajadas para que las grandes empresas internacionales de infraestructura ferroviaria conozcan el proyecto y puedan participar en el proceso que definirá su construcción.

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La movida ocurre justo cuando la iniciativa se acerca a una etapa clave: la publicación de sus pliegos definitivos, prevista para octubre de 2026.

La Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional, con asistencia técnica de la Corporación Financiera Internacional (IFC), reunieron a representantes diplomáticos para conectar el proyecto con posibles constructores, fabricantes de trenes, operadores, firmas de ingeniería, desarrolladores tecnológicos e inversionistas.

Y la magnitud de lo que está en juego explica semejante búsqueda.

El Regiotram del Norte contempla una inversión estimada de $ 17,4 billones, tendrá 48,9 kilómetros, 17 estaciones y 26 trenes completamente eléctricos. La expectativa es que movilice cerca de 187.000 pasajeros diarios y conecte a más de un millón de habitantes de Bogotá y la Sabana Centro.

Por eso, el gobernador Jorge Rey lanzó la invitación a través de las embajadas para ampliar la competencia.

“Este espacio de diálogo permitirá que, a través de las embajadas y sus canales de relacionamiento comercial, empresas internacionales conozcan en detalle el alcance y las condiciones del proceso para promover su participación”, explicó.

Embajadas de distintos países participaron en la reunión liderada por la Gobernación de Cundinamarca Foto: Gobernación de Cundinamarca / API

Entre los países representados estuvieron Italia, China, Portugal, República Checa, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Quebec, Polonia, Corea del Sur, Chile y España, varios de ellos con amplia experiencia en sistemas ferroviarios e infraestructura.

Pero hay un detalle importante: esto todavía no significa que haya un ganador ni que alguna empresa haya sido seleccionada para desarrollar la obra.

De hecho, el proceso apenas avanza hacia una de sus etapas determinantes.

Hace aproximadamente un mes fueron publicados los prepliegos, con los que comenzó el diálogo con el mercado. Las empresas interesadas pueden formular observaciones y hacer recomendaciones técnicas antes de que se consoliden las condiciones definitivas de la licitación.

Y es que la apuesta es grande. El tren recorrerá el corredor férreo existente entre Bogotá y Zipaquirá, con estaciones en Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, y se integrará con el Metro de Bogotá, TransMilenio, el Regiotram de Occidente, ciclorrutas y senderos peatonales.

Reunión RegioTram del Norte Foto: Gobernación de Cundinamarca / API

Uno de los argumentos más fuertes del proyecto es el tiempo: los recorridos entre Bogotá y Sabana Centro, que actualmente pueden superar las dos horas, se reducirían a menos de una hora.

Además, durante la construcción se proyectan 5.000 empleos directos y 9.000 indirectos, mientras que la operación generaría más de 600 empleos permanentes.

El sistema también tendría un componente ambiental: al ser completamente eléctrico, se estima que permitiría mitigar alrededor de 60.000 toneladas de CO₂ al año.

Ahora la pregunta queda abierta: ¿qué empresa terminará adjudicándose la obra de $17,4 billones de pesos?

Cundinamarca ya comenzó a buscar respuestas fuera del país. Lo siguiente será convertir ese interés internacional en ofertas concretas cuando lleguen los pliegos definitivos e inicie la etapa de proposiciones.