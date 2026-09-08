María Consuelo Córdoba cambió nuevamente el rumbo de una historia marcada por 26 años de secuelas físicas y múltiples intervenciones quirúrgicas.

Después de haber manifestado públicamente su decisión de recurrir a la eutanasia, la mujer confirmó que desistirá del procedimiento.

Capital Salud se pronuncia sobre el caso de María Consuelo y su decisión de acceder a la eutanasia

La noticia que cambió su decisión

El giro se conoció después de que su historia tuviera una amplia difusión y se activara una red de solidaridad alrededor de su caso.

El abogado Juan José Castro, creador y conductor del pódcast Vamos pa’ eso, confirmó que se consiguieron apoyos para que Córdoba pueda acceder a dos nuevos procedimientos, uno en la nariz y otro en la boca.

Al recibir la noticia, Córdoba manifestó públicamente que quiere continuar con las intervenciones. “Yo sí quiero hacerme mi cirugía porque yo no me voy a hacer ninguna eutanasia”, dijo en un video difundido por el programa digital.

La nueva posibilidad representa un cambio frente a lo que había expresado días atrás, cuando contó las dificultades que enfrentaba para continuar con la reconstrucción de su rostro.

Además, habló de la eutanasia como una alternativa ante el deterioro de su calidad de vida.

Con el nuevo respaldo anunciado, Córdoba decidió apostar nuevamente por las alternativas quirúrgicas.

Los procedimientos previstos están dirigidos a la reconstrucción de la nariz y la boca, dos de las zonas afectadas por las secuelas del ataque.

Córdoba fue víctima de un ataque con ácido en Bogotá en 2000. Desde entonces ha enfrentado graves secuelas y ha pasado por numerosas intervenciones quirúrgicas reconstructivas.

En entrevistas recientes, su caso volvió a tomar relevancia nacional por las dificultades que todavía enfrenta y por su necesidad de continuar con tratamientos especializados.

María Consuelo Córdoba, antes y después del ataque con ácido que marcó su vida y la llevó a enfrentar años de tratamientos y cirugías reconstructivas. Foto: Foto X @vanguardiacom

La autorización para la eutanasia ya estaba lista

Uno de los puntos centrales del caso es que Córdoba no estaba esperando una nueva autorización para acceder a la eutanasia.

Capital Salud indicó que la paciente cuenta con autorización para el procedimiento desde hace aproximadamente cuatro años y que la decisión de utilizarla corresponde exclusivamente a su voluntad.

La EPS también señaló que respeta y acompaña la determinación que Córdoba tome de manera libre y autónoma. Es decir, la autorización existente no significa que el procedimiento tenga que realizarse, pues su ejecución depende de la decisión de la paciente.

Por ahora, se sabe sobre el apoyo para avanzar hacia esas intervenciones, pero todavía está pendiente conocer el cronograma definitivo, los especialistas que estarán a cargo y los resultados de los procedimientos.

La historia de María Consuelo Córdoba vuelve así a cambiar de rumbo. Una nueva posibilidad de continuar con su tratamiento la llevó a tomar una nueva decisión: seguir adelante con la reconstrucción de su rostro.