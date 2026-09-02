Capital Salud EPS se refirió al caso de María Consuelo, cuya historia volvió a generar atención por su decisión de acceder a la eutanasia, tras las lesiones que sufrió hace 26 años.

En un comunicado fechado el 1 de septiembre de 2026, la entidad explicó la situación de la usuaria y aseguró que continuará acompañando su proceso de atención en salud.

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María Consuelo ya cuenta con autorización

Capital Salud informó que, frente a las recientes informaciones sobre el caso, estableció comunicación directa con María Consuelo para conocer de primera mano su situación y verificar la información relacionada con su atención en salud.

Durante ese contacto, la usuaria manifestó que cuenta desde hace cuatro años con la autorización para el procedimiento de eutanasia.

La EPS precisó que, de acuerdo con esta información, María Consuelo actualmente no se encuentra a la espera de una autorización para acceder al procedimiento.

La decisión de hacer uso de esa autorización, señaló Capital Salud, hace parte de la voluntad de la usuaria y del ejercicio de su derecho a morir dignamente.

“Respeto, humanidad y dignidad”

La entidad aseguró que respetará y acompañará la decisión que María Consuelo determine tomar de manera libre y autónoma.

Capital Salud también manifestó que continuará atenta a garantizar las atenciones y los servicios de salud que requiera, de acuerdo con las indicaciones de sus profesionales tratantes.

En el comunicado, la EPS destacó que detrás de cada atención existe una persona con una historia y unas necesidades particulares.

Por ello, aseguró que continuará acompañando a María Consuelo “con respeto, humanidad y dignidad” y estará disponible para atender aquello que requiera en materia de salud.

Capital Salud también entregó información sobre la atención médica que María Consuelo ha recibido durante su proceso de salud.

Según la EPS, la mujer ha recibido más de 80 intervenciones quirúrgicas, como parte del manejo de las condiciones derivadas de las lesiones que sufrió hace 26 años.

El comunicado no detalla cuáles fueron cada una de esas intervenciones ni establece una cifra diferente a la reportada por la entidad.

Capital Salud se pronunció sobre la solicitud de eutanasia de María Consuelo Córdoba, víctima de un ataque con ácido. Foto: Imagen comunicado Capital Salud

Un ataque brutal que le cambió la vida

La historia de María Consuelo Córdoba comenzó en el año 2000, cuando llegó a Bogotá procedente de Istmina, Chocó.

Allí fue víctima de un ataque con ácido perpetrado por su exesposo, quien, de acuerdo con el relato del caso, reaccionó violentamente después de que ella decidiera no regresar con él y permanecer en la capital para trabajar.

“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido (...) yo no sabía que era ácido porque lo tenía en una caneca de aguardiente (...) yo solo pensé que estaba tomando a esa hora de la noche y cuando salí me tiró ese líquido en la cara”, relató a City TV.

Después del ataque, Córdoba tuvo que enfrentar una larga y dolorosa recuperación.

Según contó, el agresor huyó mientras ella intentaba aliviar el ardor con agua. “Él salió corriendo y yo sentía que eso me ardía mucho y me fui a la casa a echar agua”, recordó.

Conmovedora historia de María Consuelo, la mujer que pide la eutanasia tras ser víctima de ataque con ácido en Bogotá: estuvo tres años hospitalizada https://t.co/riQNbN5rNC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 1, 2026

Desde entonces, su vida ha estado marcada por múltiples procedimientos médicos y cirugías reconstructivas.

Para conseguir recursos que le permitan acceder a estos tratamientos, Córdoba ha tenido que salir a las calles de Bogotá y utilizar el transporte público para pedir ayuda económica.

En esas jornadas, suele llevar una máscara artesanal y tubos en la nariz, elementos que, según explicó, le ayudan a protegerse del sol y a facilitar su respiración.

El caso de María Consuelo Córdoba vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la eutanasia en Colombia, un procedimiento permitido bajo determinadas condiciones.