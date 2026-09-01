Un reto de innovación tecnológica reunió a 17 equipos para buscar soluciones que permitan hacer más eficientes los procesos de evaluación de medicamentos innovadores en Colombia.

Con esto se busca disminuir las demoras que persisten en los trámites de registro sanitario.

La medicina que viene será multimodal y personalizada, coinciden los expertos

Un reto tecnológico para un problema regulatorio

Una hackatón es un espacio en el que equipos con diferentes conocimientos trabajan durante un periodo determinado para desarrollar soluciones a un problema específico.

En este caso, el desafío estuvo relacionado con los procesos que se adelantan ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) para evaluar y otorgar registros sanitarios a nuevas moléculas.

La iniciativa se realizó en el marco del menteX Genera Summit, dentro del GOFEST 2026, en Ágora Bogotá, y reunió a programadores, investigadores, startups y actores del sector salud.

El objetivo fue identificar herramientas tecnológicas que puedan fortalecer las capacidades técnicas, operativas y tecnológicas de los procesos regulatorios.

Esto sin dejar de lado los criterios de seguridad, calidad, rigor científico y supervisión humana que exige la evaluación de medicamentos.

El reto adquiere relevancia por los tiempos que actualmente presentan algunas solicitudes.

Según la información presentada durante la iniciativa, a junio de 2026 había 121 solicitudes de registro sanitario nuevo de laboratorios afiliados a AFIDRO pendientes de respuesta.

El tiempo promedio transcurrido desde la radicación era de 33 meses, mientras que algunos casos llegaban hasta 43 meses.

Frente a los 10 meses previstos en la norma para este trámite, el atraso promedio señalado era cercano a 23 meses.

Estas demoras pueden prolongar el tiempo necesario para que nuevas alternativas terapéuticas estén disponibles en Colombia.

Participantes de la hackatón presentaron soluciones tecnológicas para agilizar la evaluación de nuevos medicamentos en Colombia. Foto: Cortesía primera Hackatón INVIMA

Las dos soluciones ganadoras

De los 17 equipos que participaron en la hackatón, dos fueron seleccionados como ganadores por sus propuestas para agilizar la evaluación de nuevos medicamentos.

Una de ellas fue Espejo-Sonda, desarrollada por la startup DATOSCOL.

La herramienta busca reunir en un mismo lugar la información de los expedientes de medicamentos y otras fuentes científicas y académicas internacionales.

La idea es que los evaluadores puedan encontrar y comparar la información que necesitan sin tener que consultarla en diferentes espacios.

Según explicó su desarrollador durante la presentación, esto tendría el potencial de reducir a la mitad el tiempo de una evaluación.

La segunda propuesta ganadora fue INVIMA AI, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para apoyar directamente al evaluador.

Esta solución permite organizar y analizar la información de los expedientes, consultar antecedentes y fuentes internacionales e identificar datos relevantes para la revisión.

También genera recomendaciones y permite conocer las fuentes utilizadas, de modo que el evaluador pueda verificar la información antes de tomar una decisión.

En pocas palabras: Espejo-Sonda busca principalmente integrar y facilitar el acceso a la información, mientras que INVIMA AI utiliza inteligencia artificial para apoyar el análisis de esa información.

Ambas fueron las propuestas ganadoras entre los 17 equipos participantes.

Esto sería posible, según la propuesta, mediante una mejor integración de la información y una mayor coordinación entre los participantes.

Por su parte, INVIMA AI es una herramienta basada en inteligencia artificial que busca apoyar a los evaluadores durante la revisión de los expedientes de registro sanitario.

La solución permite organizar y analizar la información, consultar antecedentes y fuentes internacionales e identificar datos relevantes.

También puede generar recomendaciones para facilitar el trabajo de evaluación.

Además, contempla la trazabilidad de los análisis y las fuentes utilizadas, para que el evaluador pueda verificar la información y mantener el control sobre la decisión final.

Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, nueva directora del Invima

El siguiente paso será llevar estas propuestas a escenarios de validación para determinar su impacto real en la eficiencia de los procesos de evaluación.