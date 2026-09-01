La medicina que viene será multimodal y personalizada, coinciden los expertos

La medicina del futuro será cada vez más multimodal y personalizada, pero su transformación dependerá menos de “ponerle IA” a la atención y más de la capacidad de integrar datos, investigación y criterio clínico. Esa fue una de las principales conclusiones de Salud Consciencia 2026, realizado el 26 de agosto en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde especialistas en medicina, investigación, nutrición e inteligencia artificial analizaron los cambios que ya están llegando a la práctica clínica y a la formación de las nuevas generaciones de médicos.

El encuentro reunió al Dr. Giancarlo Buitrago, director de Investigaciones y Educación de LaCardio; al Dr. Gerardo Andrés Puentes Leal, líder de las Unidades de Endoscopia y del Servicio de Gastroenterología y jefe de Estudios y Epidemiología Clínicos del Hospital Serena del Mar; a Eddy Carolina Betancourt, directora científica de Alianza Team; y a Erick Eduardo Orozco Acosta, director del Doctorado en Inteligencia Artificial de la Universidad Simón Bolívar. A partir de la conversación entre los expertos, estas fueron cinco de las principales conclusiones del encuentro:

1. El futuro de la medicina será multimodal y personalizado

La conversación mostró que la información relevante para cuidar a un paciente ya no proviene únicamente de una consulta o de una prueba médica. Puede incorporar imágenes, registros clínicos, información epidemiológica, datos de alimentación e incluso señales generadas por relojes y otros dispositivos inteligentes. El desafío será integrar esas fuentes de manera útil y segura para que la tecnología permita entregar recomendaciones cada vez más concretas para cada persona.

SISTEMA SALUD Foto: IA

2. La tecnología no reemplazará el criterio médico: puede darle nuevas herramientas

Uno de los ejemplos discutidos fue el laboratorio de impresión 3D de LaCardio, donde una imagen médica puede transformarse en un modelo físico que los especialistas examinan para comprender mejor un caso y planear una intervención. La conclusión fue clara: la IA y otras tecnologías generan mayor valor cuando amplían la capacidad de los profesionales para entender al paciente y tomar mejores decisiones, no cuando pretenden sustituir su juicio clínico.

3. El verdadero cambio será conectar datos, investigación y atención

Los expertos plantearon que la transformación no consiste simplemente en incorporar inteligencia artificial a procesos existentes. El reto es construir un ecosistema en el que los datos generados en consultas, exámenes, dispositivos y registros puedan convertirse en conocimiento y evidencia mediante herramientas de IA, y que ese conocimiento regrese rápidamente a la atención del paciente. En términos prácticos: conseguir que más datos se traduzcan en mejor medicina.

4. Los futuros médicos tendrán que aprender a trabajar con IA sin renunciar a su propio criterio

La formación médica apareció como uno de los grandes desafíos. Además de conocimientos clínicos, los estudiantes necesitarán aprender a formular buenas preguntas, evaluar la calidad de los datos y de la evidencia, identificar errores y sesgos en los modelos e interpretar críticamente sus resultados. La IA puede procesar información a una velocidad extraordinaria, pero la responsabilidad de comprender el contexto, valorar al paciente y decidir qué hacer con esa información seguirá siendo humana.

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5. Para las organizaciones, adoptar IA implicará transformar la manera de trabajar

La discusión también dejó una advertencia para hospitales, universidades y demás organizaciones del sector: implementar inteligencia artificial no equivale a comprar una herramienta. Para generar resultados reales será necesario identificar problemas concretos, disponer de datos de calidad, capacitar a los equipos y establecer mecanismos de evaluación, seguridad y supervisión. La pregunta estratégica dejará de ser “¿dónde podemos poner IA?” para convertirse en “¿qué problema queremos resolver y cómo puede la IA ayudarnos a hacerlo mejor?”.

Una transformación tecnológica, pero también humana

El encuentro dejó además una discusión de fondo para Colombia: cómo aprovechar estas capacidades sin profundizar las brechas entre instituciones con distintos niveles de acceso a datos, infraestructura y recursos. La posibilidad de democratizar la investigación clínica convivirá con desafíos relacionados con privacidad, calidad de la información, seguridad, ética y acceso.

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En ese escenario, el consenso que atravesó la conversación fue que el valor de la inteligencia artificial no estará únicamente en su capacidad de procesar más información, sino en lo que médicos, investigadores e instituciones sean capaces de hacer con ella. La tecnología podrá cambiar profundamente la forma de diagnosticar, investigar y tratar enfermedades, pero convertir esa capacidad en mejores resultados para los pacientes seguirá requiriendo conocimiento, criterio y responsabilidad humana.