Detrás de cada llamada que recibe la Línea de Emergencias 123 hay una situación que lleva a un ciudadano a pedir ayuda: desde conflictos que ocurren entre vecinos hasta accidentes, hechos de inseguridad o comportamientos que alteran la tranquilidad de una zona.

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La magnitud de esos reportes es considerable. Entre enero de 2022 y mayo de 2026 se contabilizaron 10.415.058 llamadas relacionadas con diferentes incidentes ocurridos en Bogotá, de acuerdo con cifras conocidas por el concejal Jesús David Araque.

Al poner los registros en orden, el resultado permite conocer qué situaciones llevan con mayor frecuencia a los bogotanos a marcar el 123. Y los primeros lugares dejan una particular radiografía sobre los problemas que diariamente requieren la intervención de las autoridades en la capital.

Esta es la situación por la que más llaman al 123

En el primer lugar aparecen las riñas, con 1.957.736 llamadas durante el periodo analizado. Se trata, por amplia diferencia, del motivo que acumuló el mayor número de reportes.

El segundo puesto corresponde al ruido, con 1.481.735 llamadas, mientras que los accidentes de tránsito se ubicaron en la tercera posición, con 1.044.984.

El ranking continúa con verificación de situaciones, con 587.934 llamadas; maltrato, con 555.488; hurto en proceso, con 433.369; personas o vehículos sospechosos, con 360.562; narcóticos, con 317.732; vehículos mal estacionados, con 235.698; y hurto consumado, con 201.005.

Las cifras muestran una particularidad: los problemas asociados con la convivencia ocupan posiciones superiores a varios hechos relacionados directamente con la delincuencia. Solo las llamadas por riñas superan ampliamente las correspondientes a hurtos en proceso y consumados.

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Concejal advierte por problemas de convivencia

Para Araque, los datos evidencian que parte de los desafíos que enfrenta Bogotá no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva de seguridad.

“Tenemos un serio problema de convivencia y de falta de cultura ciudadana. No todo se resuelve con más policías, más cámaras o sanciones”, manifestó el concejal al presentar los resultados.

El cabildante planteó que la prevención también debe apuntar a la manera en que los ciudadanos tramitan sus diferencias y cumplen las normas de convivencia.

“El reto: respetar al otro, cumplir las normas y aprender a solucionar las diferencias sin violencia”, señaló.

Araque insistió en que recuperar prácticas de convivencia puede contribuir a disminuir situaciones que actualmente terminan requiriendo la intervención de los organismos de emergencia.

“La cultura ciudadana no es un eslogan. Es una política para vivir mejor y tener una gran ciudad”, concluyó.